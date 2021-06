Liquido bianco nelle acque del Tartaro

Una sostanza biancastra nella sorgente del Tartaro ha fatto scattare l’allarme. L’altro giorno il fiume che attraversa Povegliano, nel tratto a fianco al parco giochi di via Campagnole, non era limpido come sempre. Per qualche ora, infatti, un liquido non ancora identificato stagnava a mezz’acqua. La situazione, ora, assicurano dal Comune, è sotto controllo. Tante però le segnalazioni fatte dai cittadini. Arpav, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, è arrivata sul posto nel tardo pomeriggio. I tecnici hanno subito prelevato dei campioni e i risultati dovrebbero arrivare entro oggi. Al più tardi domani. Serviranno per capire con precisione di cosa si trattasse, se di uno sversamento illegale oppure un liquido di altra natura, non nocivo. Lì, nel Tartaro, infatti, vive un ecosistema molto florido ed era questa una delle preoccupazioni maggiori. Dal Comune spiegano che i tecnici di Arpav dopo aver fatto i prelievi non hanno riscontrato situazioni di pericolo, per il momento. Tutto però dipenderà dagli esisti che arriveranno dai laboratori. Oltre ad Arpav sono intervenuti anche gli esperti di Acque Veronesi per cercare di capire in che modo il liquido biancastro sia finito nella sorgente: se riversato oppure scaricato dalle tubature. Sono quindi stati aperti i chiusini della zona ed è stato fatto un ulteriore controllo con delle sonde. Nei prossimi giorni, invece, verrà effettuato un lavaggio delle condotte. «Siamo intervenuti con Arpav e Acque Veronesi e i primi riscontri sono rassicuranti», spiega il vicesindaco con delega all’ambiente, Pietro Guadagnini. «Abbiamo un’idea su cosa possa essere successo, ma servono ulteriori accertamenti che verranno fatti nei prossimi giorni», aggiunge senza sbilanciarsi prima di aver in mano i risultati dal laboratorio. Già ieri mattina, a poche ore di distanza dalla segnalazione, il liquido non c’era più e l’acqua del fiume era tornata limpida. Quella in via Campagnole è la sorgente secondaria del Tartaro. La principale è il Dosso Poli, nella campagna a ovest del paese fra Povegliano e Villafranca. Domenica scorsa, invece, alcuni volontari hanno ripulito dai rifiuti le risorgive, le fosse e le sponde del Tartaro nella giornata ecologica organizzata dal Comune.•.