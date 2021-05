La sorveglianza potenziata con 11 telecamere

Grazie a un contributo regionale, è stata ampliata la rete di videosorveglianza con l’installazione di altre 11 nuove telecamere, portando così il numero di «occhi elettronici» operativi in paese ad oltre 40. Le nuove installazioni completano la tracciatura dei veicoli in transito in località Azzano e Scuderlando, punti cruciali della viabilità locale. «Abbiamo partecipato ad un bando della Regione Veneto per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana», spiega il vicesindaco Valerio Basalico con delega ai Fondi e Finanziamenti, «ottenendo un contributo regionale di 58.687,37 euro a fronte di una spesa di 85.675 euro da suddividere però tra i cinque comuni con cui condividiamo il corpo di polizia municipale: Castel d’Azzano, Buttapietra, Vigasio, Nogarole Rocca, Mozzecane». «Con questo intervento», commenta il sindaco Antonello Panuccio, «dopo aver convertito ad alta risoluzione il nodo centrale nella frazione di Beccacivetta, ora copriamo adeguatamente anche la zona di Azzano e Scuderlando con un sistema di videoanalisi con lettura targhe applicato alle immagini dei varchi. Permetterà anche di ottimizzare le operazioni di ricerca di veicoli in base, ad esempio, al colore dell’automezzo oppure al tipo: automobile, furgone, camion, in modo da velocizzare le attività di ricerca. Sono numerosi infatti i controlli dei dati della videosorveglianza che polizia locale, carabinieri e guardia di finanza effettuano per le loro indagini». Il progetto di videosorveglianza è nato nel 2008 e ogni anno viene aggiornato tecnologicamente attraverso l’adesione a bandi regionali e a risorse di ogni Comune. «Per garantire ai nostri cittadini un territorio più controllato e più sicuro», conclude il sindaco, «è però indispensabile mantenere in perfetta manutenzione tali impianti, adeguandoli tecnologicamente; ogni anno infatti cerchiamo di aumentare sia il numero che la risoluzione delle telecamere installate, recentemente anche attraverso l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale per l’analisi delle immagini».•.