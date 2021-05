La serata in baita dell’alpino Figliuolo

È stata una serata di straordinaria tranquillità quella trascorsa dall’alpino generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure anti Covid-19, nella baita alpina di Dossobuono dove si è conclusa, ieri l’altro, la sua visita in Veneto. Il generale, per godere un paio d’ore di relax- dopo la massacrante giornata d’impegni in giro per la regione e dopo la visita al punto vaccinazioni allestito nella base del Terzo Stormo a Caluri-, aveva espresso, la necessità di rilassarsi in un ambiente famigliare evitando l’ennesimo assembramento di giornalisti, autorità, politici e amministratori. E cosa c’è per un alpino di più rilassante di ritrovarsi in una baita con altre penne nere? Detto, fatto. Il commissario straordinario anti Covid-19 chiede ai vertici nazionali dell’Ana la possibilità di passare qualche ora di relax con i suoi alpini. Raccolta la richiesta, è bastata qualche frenetica telefonata tra Claudio Favero, presidente nazionale, e Luciano Bertagnolli, presidente veronese delle penne nere, per far scattare la proverbiale prontezza degli alpini. «Abbiamo recepito con entusiasmo la sua richiesta», dicono ai vertici dell’associazione, «e capito il bisogno di assoluta riservatezza: la baita doveva essere a numero chiuso, anzi chiusissimo. Solo alpini. E pochi anche questi: una ventina tra capi e organizzatori». E così è stato: la serata in baita dell’alpino generale Francesco Paolo Figliuolo, 59 anni, già comandante logistico dell'esercito italiano, si è svolta esattamente come lui la voleva, in assoluta tranquillità, in fraterna amicizia alpina. Con pochissimo preavviso le penne nere di Dossobuono si erano date da fare e per le 20, ora dell’appuntamento con il generale Figliuolo, la baita era pronta ad accogliere l’uomo che sta combattendo la pandemia in Italia. Figliuolo si è presentato in abbigliamento informale: mascherina- ovviamente-, maglietta con le maniche corte e jeans. Un semplice alpino tra gli alpini, il giusto abbigliamento casual per stare un paio d’ore con gli amici. Accolto da Favero, Bertagnolli e da Claudio Bodini, capogruppo di Dossobuono, gli alpini organizzatori della serata entusiasti di avere un ospite tanto semplice e tanto importante, hanno messo subito il generale a suo agio. Rispettando le norme anticovid il gruppo si è accomodato nei tavoli preparati nell’ampia veranda della baita, all’aperto nonostante il frescolino della serata, distanziati un paio di metri l’uno dall’altro. Semplicissimi i piatti serviti: tartine con le acciughe e patatine per antipasto, una pasta con ragù di lepre, fragole dei campi locali per dessert. Molti i discorsi su tutto, qualcuno inevitabilmente, sulla battaglia contro la pandemia e sulle vaccinazioni. «Il generale ci ha detto che la lotta al Covid stava andando molto bene», ha confidato uno dei presenti, «che era molto ottimista per l’andamento positivo delle vaccinazioni. Abbiamo guardato alla televisione l’intervista che gli aveva fatto all’aeroporto un giornalista di Rete 4. Per noi alpini è stata una soddisfazione enorme ospitare nella baita di Dossobuono un generale alpino che si fa vedere in pubblico con il cappello d’alpino. Ci ha regalato una gioia molto grande: è stato come ospitare in famiglia un amico. E questo il generale, il commissario, lo ha percepito. Ha potuto rilassarsi veramente. Per noi è stato un momento entusiasmante». La serata in baita è durata fino alla 21,45, un quarto d’ora prima del coprifuoco, quando il generale Figliolo, salutati gli amici alpini scaligeri, si è diretto verso l’Hotel Veronesi dove ha passato la notte.•.