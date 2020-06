La proposta di Guarnieri «Usiamo il Palariso per le amministrative»

Cabine elettorali al Palariso. È la proposta avanzata da Luca Guarnieri, capogruppo di opposizione di Opificio Isolano. Secondo Guarnieri, infatti, sarebbe proprio il Palariso il luogo più adatto per la prossima tornata elettorale che eleggerà il nuovo governatore del Veneto. Gli ampi spazi della struttura e il grande parcheggio garantirebbero il mantenimento del distanziamento sociale, necessario in questo particolare momento di preoccupazione per la salute di tutti, ma anche entrate e uscite non promiscue e consentirebbero pure di non gravare sugli edifici scolastici. Tante, però, sono le incognite a partire dalle date delle elezioni (20 e 21 settembre?) che comunque dovrebbero cadere ad anno scolastico già iniziato, visto che si parla di prima campanella il 14 settembre. «Per la prefettura e altre autorizzazioni necessarie», dice il consigliere, «bisogna attivarsi per tempo». «Proponiamo», aggiunge Guarnieri, «all’amministrazione, con l’ufficio elettorale, di attivarsi quanto prima per consentire l’allestimento dei seggi». Proposta che potrebbe poi trovare seguito anche in futuro. «Questo problema», commenta ancora il consigliere, «si ripropone ad ogni tornata elettorale. Non si parla solo di giorni di scuola persi, ma anche di organizzazione familiare perché i genitori sono costretti a trovare alternative e in alcuni casi a spendere soldi per baby sitter». L’altro grande punto di domanda, però, è la Fiera del riso perché l’edizione numero 54 della più importante manifestazione isolana, ad oggi, non è ancora stata confermata e in realtà dovrebbe iniziare proprio in quei giorni. «Se si pensa», conclude Luca Guarnieri, «che il Palariso possa in futuro essere impegnato per le fiere, si trovino allora immediatamente soluzioni alternative percorribili».

N.V.