La lista di Tralli in campo contro la cordata di Tosi

Sarà corsa a due per la poltrona di sindaco di Vigasio. Se già si sapeva che il centrodestra ricandiderà il primo cittadino uscente Eddi Tosi, ora è sicuro che scenderà in lizza anche il centrosinistra e si conosce anche il nome del candidato sindaco che guiderà questa formazione. Si tratta di un volto nuovo per la politica vigasiana: è il cinquantenne Vito Tralli, agente di polizia municipale a Verona. Non c'è nessuna notizia, invece, di una fantomatica terza lista promossa da alcune donne di cui si era parlato nelle scorse settimane. La formazione che guiderà Tralli è una civica che si chiama #essereVigasio e ha come motto nel simbolo, nel quale si vede anche un arcobaleno fatto con i colori della bandiera italiana, la frase «il coraggio di cambiare». «Si tratta di una formazione che non è l'espressione di un partito, ma che è nata mettendo assieme persone che hanno obiettivi comuni», spiega Angiolino Merlini, portavoce del gruppo. Merlini certo non nega che si sia arrivati alla composizione dello schieramento in seguito a un lavoro di preparazione che era stato avviato dal Pd, in particolare dal suo segretario locale Cesare Nicolis, ma ci tiene a sottolineare che del gruppo fanno parte molte persone che si sono avvicinate perché condividono un'idea di amministrazione e non per appartenenze politiche. «La lista è formata da persone che per la stragrande maggioranza non hanno avuto esperienze amministrative, la cui presenza è dovuta alle loro capacità e volontà di mettersi in gioco e che probabilmente hanno idee politiche diverse, ma concordano su quello che è necessario fare per il bene di Vigasio», precisa Merlini. Il portavoce spiega che fra i candidati, di persone che hanno già avuto ruoli amministrativi ce ne sono solo due. Uno dei due è lui stesso, che è stato in amministrazione parecchi anni fa. L'altro è Daniele Visparelli, che era in Consiglio comunale nelle file dell'opposizione nella penultima amministrazione. «Vogliamo portare un rinnovamento, puntando sulla presenza di persone con competenze importanti», dice Merlini, che poi cita il caso di un rappresentante del mondo dell'agricoltura che ha per la prima volta deciso di scendere in lizza dopo aver più volte detto di no in passato alle proposte di candidatura che gli erano arrivate da più fronti. Per avere l'elenco completo dei candidati bisognerà attendere però le ultime ore disponibili, visto che le liste potranno essere depositate nell'intera giornata di domani e nella mattinata di sabato. Sia i promotori di #essereVigasio che quelli di Tosi per Vigasio Forette Isolalta sembrano intenzionati, infatti, a consegnare la documentazione il prima possibile. Per quanto riguarda la formazione del sindaco uscente, va detto che sembrano superate le fibrillazioni interne che erano emerse qualche giorno fa e che il gruppo dell'ex assessore Luigi Guerra dovrebbe dare un sostegno solo esterno. Si tratta comunque di una formazione che, pur avendo un nome civico, riunisce i partiti del centrodestra: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, e che punta sulla continuità di un progetto amministrativo che va avanti da decenni, anche se si presenterà rinnovata nei nomi rispetto alla compagine di cinque anni fa.

Luca Fiorin