L’Ulss detta nuovi tempi L’ospedale riapre presto

Si tornerà a nascere a Villafranca entro l’inizio dell’estate. Lo assicura il direttore generale dell’Ulss9, Pietro Girardi, che prevede, non appena la situazione consentirà di dimettere qualche paziente, di riattivare al Magalini i servizi che erano stati interrotti. La struttura è stata convertita, per la seconda volta, in ospedale covid in ottobre e a novembre ha chiuso il punto nascite. Alcuni giorni fa le ostetriche del reparto sono di nuovo scese in strada per manifestare chiedendo di tornare a lavorare al Magalini, riconosciuto dall’Unicef Ospedale amico del bambino. Qui nel 2019 sono nati oltre 700 bambini e ben 665 nella sola finestra tra maggio e metà novembre del 2020. Ora si teme che non si voglia riaprire. Girardi, però, ieri in conferenza stampa per l’annuncio di servizi post-covid, ha annunciato imminenti evoluzioni: «Gli scenari stanno cambiando e gli ospedali vedono via via meno impegno e meno decessi, grazie anche alla campagna vaccinale. Ci saranno quindi dei cambi di marcia per Bovolone e Villafranca». Considerazione non da poco, se si guarda appunto agli ultimi eventi: ostetriche sul piede di guerra e personale medico sotto stress da tempo indirizzato tutto alla lotta contro il covid. Gli specialisti non svolgono più le loro mansioni e la chirurgia e il materno-infantile sono chiusi. In che modo questo cambio di passo riguarderà il Magalini? «Attendiamo la dimissione di qualche paziente e a brevissimo potremo riaprire la chirurgia e a ruota seguirà il punto nascite», ci ha risposto Girardi. Prima d’inizio estate, a metà giugno? «Direi proprio di sì». Il Magalini è l’unico dei sette ospedali covid del Veneto a non aver mantenuto aperto il servizio di punto nascite. Lo hanno evidenziato in più occasioni le ostetriche durante le proteste, culminate a febbraio con una raccolta di un migliaio di firme inviate a Venezia, dove si decide la programmazione sanitaria e da dove non è mai arrivata una risposta all’istanza. Il rischio è che la riapertura, se dovesse tardare, slitti all’autunno, essendo le quindici ostetriche del Magalini inserite negli organici degli altri ospedali dell’Ulss9 e quindi anche coinvolte dal piano ferie estivo. Per questo la comunicazione di Girardi di ieri acquisisce un significato di peso. Ed è una promessa che in molti si attendono sia mantenuta. Nel frattempo torna sul tema la consigliera regionale del Pd, Anna Maria Bigon, vicepresidente della commissione Sanità, che a febbraio aveva portato a Venezia le firme delle ostetriche e che ora invia un’interrogazione all’assessore Manuela Lanzarin. «Il Magalini», attacca, «da oltre sei mesi è solo covid hospital: il timore è che sia l’anticamera di un ridimensionamento, anche perché diversi professionisti si sarebbero già trasferiti in altre strutture. Questo ospedale, atteso per 15 anni e inaugurato nel 2018, è diventato la Cenerentola del Veneto. Da novembre, il pronto soccorso è un punto di primo intervento covid; i posti letto dell’area medica e chirurgica sono riservati ai pazienti covid; le attività del punto nascita e della pediatria sospese. Nel piano sanitario regionale il Magalini è definito ospedale presidio di rete di primo livello: cosa aspetta la Regione a intervenire per la riattivazione dei reparti e dei servizi?», continua Bigon. «Altri covid hospital hanno riaperto il punto nascite, come Schiavonia e Santorso: perché non può essere così a Villafranca, attrezzandolo anche per la terapia intensiva neonatale? Nel frattempo il privato ringrazia e potenzia i servizi. Visto il progressivo ritorno alla normalità, è il momento di agire».•.