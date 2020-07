L’economia dello sport entra in classe al Bolisani

L’istituto Bolisani di Isola della Scala, dopo aver fatto il record di diplomati usciti a pieni voti, aggiunge al suo percorso di studio un indirizzo nuovo, unico nel suo genere in tutta la provincia. A settembre, infatti, partirà la curvatura dell’indirizzo tecnico economico: quella sportiva. «Il nuovo curriculum», spiega la vicepreside Valeria Beltramini, «unico per configurazione e quadro orario, risponde alle esigenze di quegli studenti che intendono unire alla formazione generale nell’area tecnico economica, una preparazione specifica nel settore sportivo». Si tratta infatti di un percorso che amplia lo spettro dell’offerta formativa dell’istituto. Infatti va dal settore atletico, praticando varie specialità sportive, alla formazione amministrativa, organizzativa, commerciale e giuridica. E quindi una visione del mondo dello sport a 360 gradi. «Attraverso l’utilizzo del 20 per cento di flessibilità prevista dall’autonomia scolastica», aggiunge Beltramini, «l’indirizzo economico realizza questa curvatura particolare. Lo studente oltre a sviluppare competenze nella gestione aziendale acquisisce capacità gestionali e manageriali nell’ambito delle società o associazioni sportive». Tradotto nell’orario scolastico, significa un sensibile aumento delle ore dedicate alle scienze motorie e sportive. Lezioni che vanno a unirsi a tutte le materie già presenti nell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing già attivo da anni al Bolisani. L’istituto di via Rimembranza dunque, in un momento in cui le scuole fanno sempre più fatica a ricavare spazi e con il grande punto di domanda legato alla pandemia di Covid-19, rilancia con l’indirizzo tecnico economico sportivo che a settembre partirà già con due nuove classi. «Qui a Isola», spiega la vicepreside, «non abbiamo problemi di spazio: l’edificio è ampio e possiamo garantire la sicurezza». Dall’istituto Bolisani, che conta 350 studenti, sono stati ben 15 i ragazzi che hanno superato la maturità con il massimo dei voti negli indirizzi turistico, relazioni internazionali per il marketing, sistemi informativi aziendali. I loro nomi: Valentina Accordini, Chiara Buratto, Chiara Evangelisti, Rebecca Fasoli, Anna Battistella, Nicole Sguerzoni, Luca Ferrari, Anna Gonzato, Marilena Bianca Blidaru, Lal Gaganpreet, Matilde Sona, Matteo Vesentini, Filippo Marchi, Vittorio Cristini e Nicola Filippini. «Sono tutti studenti», aggiunge la vicepreside, «che si sono distinti per il loro impegno e per le brillanti prestazioni scolastiche e in gare e concorsi nazionali». Alcuni di loro, infatti, hanno partecipato alle olimpiadi del talento, al concorso Webtrotter e alle olimpiadi di informatica, economia e italiano. Tutte gare bruscamente interrotte dall’emergenza SarsCov-2. •

