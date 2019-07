Video denuncia delle barriere con la regia di sei tredicenni

Sei studenti della scuola media Fratelli Corrà vanno a caccia di barriere architettoniche in paese e girano un video per mostrarle a tutti. Hanno solo 13 anni, ma hanno già capito come gira il mondo. Si sono attivati per segnalare criticità, spesso invisibili ai più, che ogni giorno rendono difficile la vita alle persone con disabilità. Sono Giacomo, Elisa, Clara, Emma, Anika e Ginevra della classe II B, che dopo aver partecipato al progetto educativo «Non abbattiamoci ma abbattiamole», promosso dalla scuola media isolana, hanno avviato, di loro spontanea iniziativa, una sorta di censimento delle barriere architettoniche presenti nei tratti di strada che percorrono per andare a scuola. Usando il linguaggio a loro più consono, immagini e riprese che hanno poi messo insieme dando vita a un video che documentano alcune criticità presenti in paese, hanno sorpreso insegnanti e genitori. Ad accendere l’interesse dei ragazzi è stato l’incontro con l’ associazione Grida (Gruppo isolano diversamente abili), che hanno contattato al di fuori delle lezioni, per realizzare il progetto. «Abbiamo voluto andare oltre il solito cartellone, che poi a fine scuola viene messo nell’armadio e dimenticato», spiegano, «pensavamo a una scenetta ma poi ci è venuta l’idea del video». Un messaggio che vuole sensibilizzare comunità e istituzioni. «Visto che noi non viviamo una situazione di disabilità», proseguono, «abbiamo chiesto aiuto a chi la vive sulla propria pelle ogni giorno e siamo rimasti sorpresi nello scoprire quanti ostacoli ci sono e di cui non ci eravamo mai accorti. Speriamo che questo video serva a risolvere i problemi». Il gruppo è stato accompagnato per le vie del paese dal presidente di Grida, Mauro Gavioli, che ha mostrato in presa diretta gli ostacoli legati all’accessibilità di strade, marciapiedi e delle strisce pedonali in via Rimembranza. Qui sono stati rilevati attraversamenti che mantengono il gradino del marciapiede e altri punti critici come fondi sconnessi, pendenze proibitive e qualche pericoloso tombino. A dare una lezione agli adulti stavolta sono i giovani che puntano a rendere il paese più inclusivo. «Ogni persona ha diritto di vivere bene indipendentemente dalla condizione in cui si trova», affermano i ragazzi, «bisogna però provare a cambiare punto di vista per capire le cose, quello che ci ha insegnato questa esperienza e che vorremmo dire agli altri con il nostro video». Il reportage sulle barriere è visibile su www.associazionegrida.it e sarà mostrato, a settembre, a tutte le classi delle medie di Isola. •

L.M.