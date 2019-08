Talenti, c’è l’ultimo treno per la finalissima

Dopo una lunga pausa, tornano nelle piazze veronesi i Talenti ne l’Arena, il talent show itinerante made in Verona che oggi fa tappa a Isola della Scala. Ospitato nel parco della Riseria Melotti, lo show concluderà il ricco programma di eventi organizzati per Riso Melotti in festa. Sarà una serata molto combattuta e piena di emozioni, sia per i concorrenti del talent che per le ragazze in gara al concorso di Miss Lessinia Telearena. Martedì 27 agosto, sul giornale in edicola, troverete di nuovo il coupon da compilare (indicare come sempre nome e cognome della miss preferita) e dovrà essere consegnato alla nostra redazione in corso Porta Nuova 67 entro e non oltre le 12 di giovedì 29 agosto. La tappa di Isola della Scala è l’ultima occasione per aggiudicarsi un posto alla finalissima di sabato 31 agosto a Bovolone. Stasera i vincitori andranno a completare la rosa dei finalisti. Quelli delle tappe precedenti gareggeranno con alcuni ripescati, a dimostrazione dell’alta qualità degli artisti in gara. Per la categoria canto, sul palco rivedremo Cristian e Sofia Pighi, padre e figlia che hanno emozionato a Villafranca. Assieme a loro concorreranno Giulia Colasanto, vincitrice a Nogara e la ripescata Matilde dal Forno. Tre gruppi femminili per tre stili diversi si sfideranno, invece, nella categoria ballo. Tornerà il gruppo di tip tap di Erika Bertaiola, che a Villafranca ha convinto pubblico e giuria con l’omaggio al musical Mary Poppins. Sarà poi la volta del gruppo Shared dance della scuola Cuore Latino, vincitrici a Minerbe, e chiuderanno le ragazze ripescate del New harmony, gruppo di danza moderna della scuola DanzArmonia di Legnago. Altrettanto interessante e avvincente sarà la gara nella categoria varietà, che riunisce tutte le varie forme artistiche. Sul palco saliranno: Tony Rucco, comico professionista e volto noto al grande pubblico, vincitore nella tappa inaugurale del tour a Bussolengo; Joshua Molinaroli e Sebastiano Cosentino, coppia di giocolieri circensi che hanno vinto a Nogara; Jenny Sicchierio, ripescata, la ventriloqua che ha divertito tutti nella tappa di Minerbe. Una giuria di esperti del mondo dello spettacolo valuterà tutte le esibizioni e, per ogni categoria, sarà scelto un vincitore finalista. La stessa giuria, inoltre, sceglierà le ragazze finaliste del concorso di bellezza Miss Lessinia Telearena, dove la vincitrice assoluta diventerà il nuovo volto dell’emittente televisiva. Saranno sei le ragazze che potranno accedere alla finale, dopo aver sfilato in abiti casual, elegante e costume da bagno. Nella scelta, oltre al giudizio della giuria, si aggiungerà anche quello dei lettori, espresso tramite i tagliandi pubblicati il 20 agosto sul quotidiano e arrivati alla redazione di Verona nei giorni scorsi. Durante la serata non mancheranno ospiti e momenti divertenti. Lo show sarà condotto da Angela Booloni, presentatrice del programma Sei a casa su Telearena, mentre a coordinare la giuria sarà Lucio Salgaro, giornalista di Telearena. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21. L’ingresso è libero. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Bronzato