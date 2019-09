Doppio compleanno per l’istituto agrario Stefani Bentegodi, che ha sedi Buttapietra, Caldiero, Isola della Scala, San Floriano e Villafranca. Martedì 1 ottobre alle 21 a Isola della Scala nell’auditorium Santa Maria Maddalena in via Roma, si celebrano i 60 anni dello Stefani e i 70 del Bentegodi. All’evento, aperto al pubblico parteciperà anche l'imprenditore Giordano Veronesi (Gruppo Veronesi) che parlerà delle prospettive professionali degli studi agrari.

«Il corso di studi», afferma il dirigente scolastico Francesco Rossignoli, «è caratterizzato da attenzione alla gestione sostenibile dell’ambiente e del territorio. Da decenni il nostro Istituto propone un percorso concreto per guardare al futuro del mondo agricolo e dell’allevamento con un approccio innovativo».

Tra i relatori, anche Donatella Stefani, figlia del fondatore Ettore Stefani; Pietro Spellini, autore del libro La mia agraria sulla storia della scuola; Damiana Tervilli, direttrice Its Academy Regione Veneto e Maurizio Maestrelli, presidente della coo La Scintilla.