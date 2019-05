Presentazioni di libri e conferenze affiancati alla Fiera della semina

La Pro Loco di Isola della Scala promuove tre incontri durante la fiera della semina che si terrà domani e domenica. Domani alle 18 verrà presentato, nella sala civica di via Cavour, il libro intitolato Alla scoperta delle risorgive veronesi. Il lavoro, redatto dai tre architetti Simone Mantovani, Federico Faccioli, Francesco Sposito, è patrocinato dalla regione Veneto e dalla provincia di Verona. Sia domani che domenica, in piazza, in entrambe le date alle 18, (al Palariso in caso di maltempo), verrà presentata La favola del riso: gigantografie per insegnare ai più piccoli, con una favola e un laboratorio artistico, la coltivazione del riso. L’evento, aperto alle scolaresche e animato dai volontari della Pro loco, verrà riproposto anche durante la prossima Fiera del riso. L’ultimo appuntamento in programma sarà il concerto del coro dell’istituto isolano Stefani-Bolisani, domenica alle 21, sempre al Palariso. Domenica, per il programma della Festa, dalle 9,30 alle 10 e dalle 12,30 alle 13, si terrà la marchiatura gratuita delle biciclette a cura dell’associazione Fiabverona, che prevede l’incisione sul telaio del codice fiscale. Alle 10, invece, l’associazione Isola in bici proporrà un itinerario tra le risaie mentre in centro, alla stessa ora, verrà allestito un circuito per biciclette senza pedali per i bambini, promosso dall’associazione Città del riso-le botteghe di Isola della Scala. Chiuderà la manifestazione alle 20,30 il cantastorie Otello Perazzoli. •

N.V.