Le bandiere sventolano sull'ospedale di Isola della Scala: è quasi pronto

Il tricolore, la bandiera europea e quella della Regione Veneto sono tornate a sventolare poco fa all'ingresso dell'ospedale civile di Isola della Scala.

È il dono che i volontari delle diverse squadre della protezione civile dell'Ana di Verona hanno voluto fare ad Isola della Scala per festeggiare i lavori con cui si avvia a conclusione il riapprontamento dell'ospedale che era chiuso da tre anni. Un gesto commovente che ha un po' il sapore del fiocco con cui in famiglia si annuncia una nuova vita che è venuta al mondo. Sono stati centinaia i volontari delle squadre Ana di Protezione civile che da giovedì scorso sono stati mobilitati per il "cantiere" di Isola della Scala: un lavoro mastodontico, come quello fatto da centinaia di altri volontari impegnati sui "cantieri" di Zevio e Bussolengo dove, entro domani, si concluderanno i lavori che hanno permesso di allestire quasi 400 posti letto.

Ad aiutarli i sindaci dei tre paesi e tutto il volontariato locale, in primis i tanti gruppi Ana.

Leggi anche: Riaprono gli ospedali di Zevio e Isola Il sindaco di Isola della Scala Stefano Canazza

Paola Dalli Cani