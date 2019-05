La coop La radice compie 25 anni Domani grande festa all’auditorium

La cooperativa sociale La radice di Isola della Scala compie 25 anni. Per festeggiarli, domani alle 16, all’auditorium Santa Maria Maddalena in via Cavour, è stata organizzata la tavola rotonda «La cooperazione sociale e la cooperativa La radice, storia, esperienza e prospettive future». Interverrà il presidente uscente Mario Guarnieri; quello della cooperativa La scintilla, Maurizio Maestrelli; Antonio Tesini, della cooperativa Ca’ Magre; Linda Croce in rappresentanza della Lega Coop Veneto e Gianni Lonardi, coordinatore Sil (servizio integrazione lavorativa) del distretto 4 dell’Ulss9. L’ingresso al dibattito, moderato da Davide Mantovanelli, segretario della Lega Coop Verona, è libero. Era il 1994 quando venne costituita, per mano di Armando Lanza (già fondatore della coop La scintilla) e altri 20 soci, la cooperativa La radice. Lo scopo era di offrire opportunità di lavoro, con possibilità di inserimento e integrazione anche di persone svantaggiate o disabili. L’attività lavorativa consisteva 25 anni fa, e non è cambiato nel tempo, nella produzione di imballaggi e bancali. La coop negli anni si è impegnata a ridurre il più possibile i lavori pesanti con macchinari speciali per il taglio del legno e banchi di lavoro ergonomici. I soci della coop sono 23, di cui 15 anche lavoratori, con un fatturato che dal 2008 ad oggi è triplicato. La nuova presidente, che ha preso il posto di Mario Guarnieri, è Cristina Bissoli. •

N.V.