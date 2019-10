«L’incidente poteva essere una strage»

A Isola della Scala, l’indomani dello spaventoso incidente in pieno centro abitato, non si parla d’altro. Ma fortunatamente di chi è rimasto coinvolto nel tremendo scontro arrivano buone notizie. Il bambino di quattro anni, a bordo dell’Audi Q7 insieme al papà al momento dell’impatto, che era stato portato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, già mercoledì notte è stato trasferito nel reparto di pediatria. Segnale che le sue condizioni non sarebbero così gravi come era sembrato subito dopo l’incidente. Trattandosi di un bambino, dovranno comunque essere svolti ulteriori controlli e per questo la prognosi resta riservata. Adolfo Gemmo invece, il 54enne carrozziere che lavora proprio a Isola della Scala, che era alla guida della sua Mercedes bianca centrata in pieno, è stato dimesso già nella serata di ieri. Anche in questo caso l’impatto aveva fatto pensare al peggio, ma arrivato in ospedale sono state escluse conseguenze peggiori. Il 54enne ha subito un forte trauma nasale, ma niente fratture alle gambe come si era temuto. Stesso discorso per il papà del bimbo, un kosovaro di 33 anni residente a Isola della Scala. Entrambi i conducenti, appena dopo l’incidente, sono stati sottoposti alle analisi del sangue per verificare se avessero abusato con l’alcool o assunto droghe. Mercoledì intorno alle 20, quando le due auto si sono scontrate, i due bar del centro di Isola erano piuttosto affollati. Impossibile non notare quanto stava succedendo in strada. «Sembrava che fosse scoppiata una bomba», racconta il gestore del bar Biffi che ha il plateatico proprio in via Vittorio Veneto, a pochi metri da dove è stata sbalzata la Mercedes. «L’incidente subito sembrava davvero gravissimo. Ci siamo spaventati tutti», aggiunge. Infatti, sia chi in quel momento era al bar, che i residenti si sono immediatamente affacciati per capire cosa fosse quel botto. «Fortunatamente non c’era nessun pedone e nemmeno auto parcheggiate in quel tratto di strada», conclude il barista. Sull’altro lato di via Vittorio Veneto anche il Bar Centrale era pieno. «Stavo facendo il caffè», spiega il gestore, «quando ho sentito un rumore fortissimo». A sangue freddo, ripensando all’incidente, un cliente aggiunge: «Se fosse successo qualche giorno fa, in piena Fiera del riso, sarebbe stata una strage. Per fortuna non c’era nessuno a piedi». Ma quello fra via Vittorio Veneto, Cavour e Spaziani non è un incrocio pericoloso. «A memoria non ricordo incidenti simili», ripetono un po’ tutti a Isola. Pensiero in linea con quanto ribadisce anche il sindaco di Isola della Scala, Stefano Canazza: «Quello è un semaforo centrale, serve sempre usare prudenza perché si poteva mettere a repentaglio la vita di tante persone». E ancora: «Si potrebbero installare telecamere, ma in quel punto sta tutto nel buonsenso delle persone». Resta da valutare però se quelle ai varchi del paese abbiano o meno ripreso quanto successo in lontananza. Al vaglio dei carabinieri, accorsi tempestivamente mercoledì sera insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, la dinamica dell’incidente. È probabile che il Q7 nero abbia bruciato il semaforo rosso per poi andare a impattare contro la macchina di Gemmo che stava proseguendo dritto in via Spaziani da via Cavour, per raggiungere gli impianti sportivi in via Tiro a segno. Lì infatti doveva svolgersi una riunione del direttivo della squadra di calcio del paese che poi, arrivata la notizia dell’incidente, è stata annullata. Dopo lo scontro, violentissimo, sono rimasti a terra molti detriti. Quelli sull’asfalto sono stati tolti il più in fretta possibile dai pompieri per far riprendere la circolazione. Mentre è ancora divelto il semaforo proprio davanti al negozio di frutta e verdura sull’angolo dell’incrocio. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolò Vincenzi