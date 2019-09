L’assessore si dimette. Va a fare il maestro

Non chiamatelo più assessore Giordani. Da oggi, anzi da giovedì sera, è solo il maestro Federico. Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Isola della Scala, un po’ a sorpresa, l’amministratore con delega all’istruzione e alla cultura ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili. Ma niente scontri politici o diverbi. Segue semplicemente la sua passione: fare il maestro. Il percorso di Giordani, 39enne, sposato, è di quelli tortuosi. Tanto che a suo dire, con la casacca da assessore all’istruzione addosso, più volte ha sentito strette le parole giustizia e meritocrazia mentre parlava nelle scuole. Ora che il suo cammino vede la luce, diventando maestro di ruolo, la doppia veste non fa più per lui. Sono serviti anni di sacrifici e lotte amministrative. Prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. Giordani si è diplomato alle scuole magistrali nel 2000. Ed è da qui che inizia la storia. «Chi finiva gli studi entro il 2001-2002», spiega, «non aveva l’obbligo di iscriversi alla facoltà di scienze della formazione primaria per fare questo lavoro. Il titolo, infatti, era considerato abilitante». Ma è quando la legge cambia che vengono modificate anche le graduatorie: «Mi sono visto scavalcare da persone che avevano anche cento punti in meno di me», racconta. Ci sono di mezzo ricorsi e scioperi. «Il Consiglio di Stato infatti, nel 2015, aveva preso in mano tutta la situazione. Dividendo però chi aveva fatto ricorso, come me, non per punteggio ma in ordine alfabetico». L’ordine era così diviso: i cognomi che iniziavano per A, B e C e poi dalla R alla Z sono stati calendarizzati subito e quindi inseriti nelle graduatorie ad esaurimento da cui il provveditorato anno per anno attinge. «Anche noi», spiega, «siamo stati inseriti, ma con riserva e soltanto l’anno dopo». Significa che Giordani, e chi come lui si trovava nella stessa situazione, era sì di ruolo, ma appunto con la riserva: ovvero vivendo sempre nell’attesa della decisione del Consiglio di Stato. «Ho fatto l’anno di prova e ho vissuto in un limbo per anni perché tutto poteva sempre cambiare», aggiunge. «Ho insegnato in tante scuole dal 2004 ad oggi, fortunatamente prendendo sempre l’intero anno. Anche vicino a casa come nella mia Tarmassia. Solo grazie al buon posizionamento al concorso straordinario appena svolto, sono entrato effettivamente di ruolo». E dire che una laurea, Giordani, già ce l’ha, ma in lettere moderne. Ecco allora cambiamento e la voglia, una volta raggiunto l’obiettivo, di mollare la politica. «Non so se sia un addio o un arrivederci», ha detto l’altra sera al consiglio comunale prendendo un po’ tutti in contropiede: consiglieri di maggioranza e d’opposizione che però hanno avuto parole d’elogio (e qualcuno si è pure commosso) salutandolo. «Da assessore all’istruzione, quando andavo nelle scuole, per me era molto difficile parlare di giustizia perché ho provato una grande ingiustizia sulla mia pelle. Troppo spesso gli insegnanti vengono trattati come semplici numeri», spiega. Mercoledì prossimo inizierà invece la sua nuova avventura alla scuola primaria di Vigasio. «Credo che per fare bene il proprio lavoro», prosegue, «serva tempo. Per il mio modo d’essere è difficile conciliare il ruolo di maestro con quello di assessore. Ci sono sempre tanti impegni». E aggiunge: «Non mi sono mai sentito un politico, ma un maestro prestato alla vita amministrativa». Vita amministrativa che, dice, continuerà a seguire anche ora anche se un po’ distante rispetto a qualche giorno fa. «Sono stati tre anni intensi dal giorno delle elezioni. Sono orgoglioso di quanto fatto. Delle battaglie portate avanti come quella alla scuola di Pellegrina. Ma ora cambio vita, voglio più tempo per poter fare il maestro a tempo pieno».

Nicolò Vincenzi