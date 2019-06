Dieci studentesse del Bolisani premiate per il video sul Veneto

Dieci ragazze dell’Istituto Tecnico Bolisani di Isola della Scala, indirizzo Turistico, si sono aggiudicate un premio speciale del concorso regionale di promozione e valorizzazione dell’identità culturale regionale «Il Veneto per me, racconto il territorio in cui vivo». Attraverso la realizzazione di un video di 5 minuti, confezionato con una sapiente e accattivante sceneggiatura, le allieve hanno convinto la giuria del Consiglio regionale del Veneto che insieme all’ufficio scolastico ha indetto la seconda edizione di questo importante riconoscimento per la fruizione del patrimonio culturale e della memoria storica veneta. Come recita la motivazione, la commissione ha ritenuto meritevole di segnalazione il lavoro prodotto, per lo sguardo sensibile ed entusiasta con cui ha saputo cogliere aspetti inediti del nostro territorio ricco di cultura, storia e paesaggi unici. Il video dal titolo «what is...ola» ha proposto in chiave «social», cos’è Isola con i suoi beni architettonici che richiamano il passato delle Signorie medievali, dell’età romanica e rinascimentale, la cultura dei gusti e sapori gastronomici. Il loro insegnante commenta il risultato raggiunto: «Le sequenze video hanno come sfondo narrativo un frammento della vita di un’allieva (Anamaria) e l’amicizia che la lega alle compagne (Ikram, Beatrice, Giorgia, Chiara) e con messaggi whatsapp si trasmette la bellezza del territorio e dei suoi sapori antichi». L’opera multimediale è stata realizzata all’interno dei progetti di potenziamento scolastico che valorizzano le qualità e competenze delle allieve, dal certosino montaggio di Giulia dei filmati prodotti con gli smartphone delle compagne che hanno illustrato in modalità selfie il patrimonio architettonico, all’accurata modulazione della voce di Martina che ha narrato la storia del luogo, fino alla composizione musicale di Maria Vittoria per la colonna sonora. Vanessa, emozionata dalla notizia del premio, ripercorre i momenti della produzione del video in cui ha coinvolto il padre per spiegare dal vivo la ricetta del famoso risotto all’isolana. La soddisfazione di aver conseguito il prestigioso premio traspare anche dalla dirigenza dell’Istituto (preside Luigi Santillo e vice Valeria Beltramini) che per ritirare il premio ha voluto sostenere le spese del viaggio delle studentesse che giovedì 9 maggio, accompagnate dal loro insegnante di Arte e territorio (professor Eugenio Soardo), hanno partecipato alla premiazione nell’aula consiliare di Palazzo Ferro Fini di Venezia con le altre classi vincitrici provenienti da tutta la Regione. Le ragazze di Isola hanno potuto rivedere il loro video nell’ambito della premiazione e raccogliere gli applausi dei loro coetanei e dei consiglieri regionali che le hanno premiate. •

A.V.