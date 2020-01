Cultura e ambiente Corso per animatori con studio dell’Adige

L’Adige fiume terribile e formidabile è il tema della 14esima edizione del corso per animatori culturali e ambientali organizzato dal gruppo Ctg El fontanil, l’associazione culturale che si occupa della valorizzazione del territorio. Il corso prenderà il via lunedì 13 gennaio, alle 18, a Palazzo Rebotti, in via Rimembranza 9. Alla serata di presentazione a cura di Roberta Maoli (storica dell’arte), sarà possibile effettuare l’iscrizione. Il percorso formativo prevede otto lezioni teoriche che si svolgeranno, con cadenza settimanale, il lunedì sera dalle 18 alle 20 a Palazzo Rebotti e si concluderanno il 2 marzo. Il 20 gennaio, Alfredo Buonopane illustrerà l’Adige in Età Romana, il 27 Gian Maria Varanini presenterà il paesaggio fluviale urbano nel Medioevo. Il 3 febbraio Maria Luisa Ferrari tratterà l’economia veronese e l’Adige in Età Moderna: traffici, dogane; il 17, Daniela Zumiani presenterà l’arte figurativa, il 24 Giorgio Massignan parlerà della inondazione del 1882 e della costruzione dei muraglioni. Il 2 marzo Silvino Salgaro terrà la sua conferenza e mostrerà l’Adige nella cartografia. Sono previste anche cinque visite guidate nella Bassa veronese che si terranno il sabato e la domenica dalle 15 alle 17. L’8 marzo, si potrà partecipare alla rievocazione storica della battaglia di Castagnaro, il 14 a Legnago si visiteranno il Torrione e il Museo Fioroni,il 21 Villabartolomea e Villa Ghedini, il 28 Legnago. Il 4 aprile a Badia Polesine, visita al Teatro sociale e all’Abbazia della Vangadizza. Il costo del corso è di 35 euro, oltra a quello aggiuntivo della tessera associativa valida ai fini assicurativi che è di 20 euro per gli adulti, 12 per i familiari e 10 per chi ha meno di trent’anni. Per gli under 30 il corso è gratuito. I soci possono partecipare anche a singole lezioni o singole uscite al costo di 5 euro ciascuna. Ci si può iscrivere anche telefonando al 347.8453808 oppure inviando una mail a ctg.elfontanil@gmail.com. •

Lidia Morellato