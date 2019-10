Chicco d’oro assegnato Vince lo chef Scarlato

La Fiera del riso parla anche foggiano. È uno chef pugliese, Giuseppe Scarlato, ad aggiudicarsi la 28esima edizione del concorso nazionale Chicco d’oro. Evento di respiro nazionale promosso nell’ambito della 53esima Fiera isolana. Scarlato, martedì sera, si è imposto sugli altri 21 professionisti in gara, provenienti da cinque diverse regioni, grazie alla ricetta «sorRiso di Puglia». Il piatto proposto dallo chef foggiano prevedeva ostriche, scampi, mandorle, mozzarella, lavanda, timo, melissa e basilico. Regola del concorso per quest’anno, infatti, era l’utilizzo di almeno una pianta o un’erba aromatica. Il secondo posto se l’è portato a casa il veronese Massimo Torrisi che a Isola della Scala ha proposto una ricetta ai quattro sapori: liquirizia, gorgonzola, lavanda e zucca. Davide Ghiotto, padovano, ha invece chiuso il podio con il piatto «il pedrocchino» a base di riso al latte con sfere di caffè ed emulsione di menta. Quest’anno gli sfidanti sono arrivati all’importante kermesse isolana da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e, appunto, Puglia. L’evento, ormai tradizionale alla Fiera del riso, è stato anche l’occasione per promuovere tra gli chef professionisti, provenienti da tutta Italia, l’uso in cucina del riso Nano vialone veronese Igp, vero protagonista a Isola. A decidere il miglior risotto in gara una giuria tecnica formata da Fabio Tacchella, consigliere nazionale della federazione italiana cuochi; Luca Fasoli, consigliere regionale Veneto della stessa federazione e Gaetano Cassini, vicepresidente dell’associazione cuochi scaligeri. I vincitori del concorso, organizzato proprio dall’associazione cuochi scaligeri, iniziato martedì alle 9 del mattino e proseguito per tutta la giornata, sono stati resi noti durante la cena evento L’Italia del riso. A premiare i vincitori il neopresidente di Ente fiera, Michele Filippi, accompagnato dal sindaco di Isola della Scala, Stefano Canazza, e il presidente dell’associazione organizzatrice Paolo Forgia. Questa edizione della Fiera si chiuderà domenica. •

N.V.