Centro estivo per bambini con L’Arca

Le vacanze estive sono alle porte e per tutti i genitori che lavorano è richiesta una inevitabile riorganizzazione familiare. Dopo la chiusura delle scuole, un importante supporto alle famiglie isolane, arriva dall’associazione A.Ge L’Arca che organizza il centro estivo «Il giro del mondo in 80 giorni», in collaborazione con il Comune, la Piccola Fraternità e l’Istituto comprensivo di Isola della Scala. Le attività estive si rivolgono ai bambini dai 3 agli 11 anni (su richiesta si accettano anche ragazzi di prima media) e si svolgeranno dal 10 giugno al 9 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 16, presso la scuola primaria del capoluogo. Per illustrare il programma e presentare gli educatori che gestiranno il centro estivo, l’associazione dei genitori organizza un incontro che si terrà mercoledì 15 maggio, alle ore 20.45 alla scuola primaria Collodi, in via Rimembranza, 36. In questa occasione saranno fornite tutte le informazioni utili all’iscrizione che potrà essere effettuata anche durante la serata. Per ulteriori informazioni, 349.6957205, 345.0342514, agelarcaisola@gmail.com.

L.M.