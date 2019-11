Abuso d’ufficio prescritto, Miozzi prosciolto

Non si saprà mai se l’ex sindaco di Isola della Scala, Giovanni Miozzi è stato veramente l’istigatore dell’abuso d’ufficio commesso fino a sei anni fa alla casa di riposo «Albertini» di Isola della Scala. Il suo ruolo era stato dipinto così dai giudici nella sentenza di primo grado a Verona. Anche questa volta, però, la giustizia lenta l’ha fatta da padrone e il reato è stato «bruciato» dalla prescrizione. L’ha deciso due sere fa la Corte d’appello di Venezia al termine di una camera di consiglio durata due ore. I giudici lagunari hanno accolto la richiesta del Procuratore generale ancora prima di entrare nel merito della vicenda e l’ex presidente della Provincia, difeso da Nicola Avanzi e Marco Pezzotti, ha risolto così i suoi problemi giudiziari, iniziati sei anni fa. Un proscioglimento sui generis, ci tengono a sottolineare i suoi legali. Il motivo? La prescrizione era scattata prima dell’avvio del processo di secondo grado ed era, quindi, anche impossibile rinunciarci. Era, infatti, la vigilia del Natale 2013 quando Miozzi ricevette la raccomandata con l’avviso di garanzia, inviatagli dalla procura di Verona. In primo grado, il 12 febbraio scorso, l’ex primo cittadino era stato condannato ad un anno e mezzo di carcere anche se l’accusa si era trasformata da concussione ad abuso d’ufficio (vedi box a fianco), alleggerendo così la sua posizione. Al centro della contesa, i contratti di lavoro a termine di Claudio Cristofoli, assunto in qualità di coordinatore socio assistenziale della struttura dedicata agli anziani. Il rapporto era stato rinnovato per cinque volte tra il 2007 e il 2013. In primo grado, il tribunale aveva abbuonato all’ex sindaco tutti i reati commessi fino al 26 giugno 2011 perchè caduti in prescrizione. Due giorni fa, i giudici lagunari gli hanno «condonato» i restanti due anni fino all’ultimo rinnovo avvenuto nel dicembre 2012 dopodichè il 16 febbraio 2013, Cristofoli fu licenziato dalla casa di riposo. Il cinquantenne, però, non si è dato per vinto e ha avviato una causa di lavoro. Al termine, Cristofoli, laureato in economia e commercio, ha ottenuto dal tribunale il riconoscimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. Il processo a carico di Miozzi era nato nell’ambito di una maxi inchiesta su una serie di illeciti commessi nella casa di riposo di Isola della Scala. Ciò che fece più scalpore fu una serie di ammanchi di cassa arrivati al mezzo milione di euro operato dall’ex direttore Gian Luca Alberti 57 anni. Lui fu il primo tra gli imputati a patteggiare la pena a tre anni con le accuse di peculato e abuso d’ufficio. Tutti gli altri, tra amministratori e sindaci furono poi assolti il 3 febbraio 2016. •

Giampaolo Chavan