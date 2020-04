Irrompe la rivoluzione nei ristoranti

[FIRMA]Alessandro ForoniRipensare la ristorazione, uno dei settori trainanti dell’economia valeggiana, per poter ripartire al meglio anche in tempi duri come quelli dell’attuale emergenza sanitaria, ma anche tenere unite le fila degli operatori. Questo è stato nelle ultime settimane il duplice obiettivo dell’Associazione ristoratori di Valeggio (Arv) che fin dall’inizio del blocco ha cominciato a pensare a quali correttivi apportare per mettere in sicurezza operatori e ospiti nella fase due, pur mantenendo sempre uno stile di ristorazione attraente. «Dall’inizio di questa emergenza», racconta Gianni Veronesi, presidente Arv, «abbiamo stabilito una stretta connessione con i colleghi e con i vari enti in cui siamo presenti. Non potendo muoverci da casa abbiamo attivato una chat per incoraggiarci l’un l’altro visto che lo stop non è stato indolore e per iniziare a parlare del dopo. Così, assieme a tutto il consiglio e ad alcuni esperti, abbiamo iniziato a stilare un protocollo che suggerisca a noi titolari e ai nostri dipendenti una serie di comportamenti da tenere per facilitare il rientro all’attività».Un protocollo che parte naturalmente dalle disposizioni di legge in vigore e che diventerà una formazione continua. Così s’è fatta strada l’idea di creare un gruppo d’acquisto per poter spuntare il prezzo migliore sulla fornitura di mascherine, gel igienizzante e guanti e sono state previste attente procedure di sanificazione per ogni fase del lavoro. «Più il protocollo sarà preciso», osserva Nadia Pasquali, vicepresidente Arv, «e più verranno fugate le paure delle persone. Il resto lo farà l’apprezzamento mai sopito per i tortellini e l’attenzione alla stagionalità e alle eccellenze enogastronomiche del territorio».Poi la vicepresidente spiega come cambierà lo stile del servizio in sala: «Sarà alla francese, cioè il cliente si servirà da solo, prendendo le vivande, della quantità e del tipo desiderati, dal piatto di portata messo al centro al tavolo. Anche le bevande saranno servite alla russa, mettendoci su un carrellino a vista a distanza di un metro, come si fa con il pesce. Sono modi per assicurare cortesia e al tempo stesso distanziamento».Inoltre, il pane sarà monoporzione, la prenotazione consigliata nel weekend per evitare assembramenti e l’accompagnamento al tavolo obbligatorio, mentre maniglie e banconi verranno sanificati più volte durante la giornata. Al momento l’Arv non sembra però virare verso la digitalizzazione del servizio, con codici QR al posto del menu, prenotazioni, ordini, pagamento e chat col personale attraverso lo smartphone, come s’è cominciato a fare in Cina e non solo, per ridurre ulteriormente le possibilità di contagio. «Il menu», osserva Nadia Pasquali, «potrà essere usa e getta o plastificato e quindi sanificabile ogni volta, oppure si posizionerà una lavagnetta, ma, pur a distanza, vogliamo mantenere la buona abitudine di spiegare cosa offre la cucina. Per andare oltre la mascherina utilizzeremo gli occhi e la gestualità tipicamente italiana».Una linea di condotta che conduce al pollice verso nei confronti del delivery, la consegna a domicilio, mentre c’è più apertura verso il take away, l’asporto, ulteriormente liberalizzato dall’ordinanza regionale di venerdì. Anche l’ipotesi di collocare barriere di plexiglass sui tavoli non piace, mentre queste ci saranno in punti chiave, come le casse. Tutti gli accorgimenti che si prenderanno, a iniziare dal distanziamento sociale, finiranno per impattare sui bilanci e sull’occupazione, anche se i ristoranti, per aumentare la disponibilità di posti, lavorassero su più turni. «È fatale», commenta Veronesi, «perché la riduzione dei posti potrà arrivare anche al 60-70 per cento. Cercheremo quindi di far lavorare i nostri collaboratori fissi, ma molti di quelli a chiamata del weekend salteranno».Situazione molto simile anche per i bar. «I locali anno spazi ridotti», dichiara Marileno Brentegani che ha chiuso anche prima dell’obbligo per tutelare operatori e utenti, «e diventa tutto più complicato. Allo stesso tavolo non ci potranno essere persone diverse da un nucleo famigliare».Brentegani, che è anche presidente dell’Associazione Percorsi, che coorganizza alcune delle manifestazioni di maggior richiamo, come Tortellini e Dintorni, vede necessario un cambio di passo: «Dovremo realizzare meno eventi, ma di maggiore qualità. Certo, alcuni in questa fase non saranno possibili proprio per evitare assembramenti».[END]