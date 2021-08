Incidente sul lavoro questa mattina a San Giorgio in Salici, frazione di Sona. In via Cavalieri di Vittorio Veneto un operaio Telecom di 60 anni è caduto da una scala da un'altezza di circa due metri.

L'ambulanza del 118 ha soccorso il ferito, che era cosciente, e lo ha portato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e lo Spisal.