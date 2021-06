Inaugurata la scultura dedicata a Rensi

Giuseppe Rensi da ieri sera è di nuovo fra i villafranchesi. La statua del filosofo e avvocato, nato in città il 31 maggio del 1871, esattamente centocinquanta anni fa, è stata sistemata in piazza Giovanni XXIII. A lato della scalinata del duomo l’opera ora poggia su un basamento. Ma quanto terminerà l’esposizione di Antoniucci Volti (tutte le sculture dall’artista italo-francese poggiano su basamenti) la statua ad altezza naturale di Rensi verrà messa a terra. L’opera in bronzo, realizzata dal maestro Albano Poli, seguito da Andrea Pisani della fonderia villafranchese, è stata interamente finanziata dal Comune. È la seconda statua, in un percorso iniziato in città lo scorso autunno, a trovare posto in centro. Dopo quella di Angelo Messedaglia, attualmente davanti al Caffè Fantoni, ma che a fine mese verrà spostata proprio in piazza, si aggiunge ora quella di Rensi. Il prossimo anno, invece, sarà la volta di Cesare Marchi. All’inaugurazione di ieri, oltre alle tante autorità, c’erano anche i pronipoti del filosofo Gloria Vivenza, Maria Rensi e Luciana Rensi. «Rendiamo onore alla memoria di un grande personaggio villafranchese», ha detto il vicesindaco Francesco Arduini con la fascia tricolore al petto. «È un giorno importante per la storia della nostra città», il commento dell’assessore alla cultura, Claudia Barbera, «ci tenevamo a dare un messaggio forte». Tante le iniziative dedicate ad uno dei personaggi più noti di Villafranca. A Rensi, infatti, è intitolata la via a due passi dal castello, ma nel centocinquantesimo anniversario dalla sua nascita, oltre alla statua, è previsto pure un ricordo durante la Milanesiana al Villafranca Festival, il prossimo 16 luglio. Inoltre, alla biblioteca comunale Mario Franzosi è stata preparata una sezione tutta dedicata alla sua vita e alle sue opere. Presente ieri anche il vicepresidente della provincia, Pino Caldana. «Rensi ha dato lustro a tutto il territorio veronese», ha detto. Durante la cerimonia, per un saluto, ha preso la parola anche Sara Properzi, sindaca dai ragazzi, mentre il giornalista Morello Pecchioli ha raccontato brevemente la vita e i lavori dell’illustre concittadino. Rensi, lasciata la sua città natale, si era trasferito prima in Svizzera (gli venne riconosciuta anche la cittadinanza) per poi tornare a Verona e quindi a Genova. In riva al mar Ligure è morto, a 69 anni, il 14 febbraio del 1941, dopo essere stato ricoverato in ospedale. Nel mezzo ci sono gli studi universitari, prima a Padova poi a Roma dove si è laureato in giurisprudenza. E quindi la cattedra di filosofia morale proprio a Genova. La vita di Rensi, però, è stata segnata pure dalla politica e dalle sue idee antifasciste. È sepolto al cimitero monumentale di Staglieno, a Genova. •.