Il pm chiede tre anni per Zoccatelli

Il pm Gennaro Ottaviano ha chiesto tre anni di carcere per Gaetano Zoccatelli, accusato di corruzione insieme alla senatrice Cinzia Bonfrisco. L’ha fatto al termine di una requisitoria durata mezz’ora nella quale ha letto alcuni passaggi delle intercettazioni telefoniche, ritenute dall’accusa cruciali per delineare le responsabilità dell’imprenditore villafranchese, difeso da Nicola Avanzi e Vittorio Manes. La replica dei legali non si è fatta attendere: manca la prova regina, hanno detto in sostanza i difensori, quella legata all’accordo corruttivo. E qual era il patto finito nel mirino di Guardia di finanza e procura? L’imprenditore villafranchese è accusato di aver spinto la senatrice ad accettare alcuni favori come una vacanza in Sardegna o un contributo per la campagna elettorale di Davide Bendinelli alle votazioni regionali del 2015. In cambio, Zoccatelli avrebbe avuto l’ appoggio politico della Bonfrisco alla Cev, il Consorzio energia Veneto che raggruppa oltre mille Comuni italiani. In particolare, la senatrice si sarebbe adoperata per far approvare un emendamento in Parlamento nel quale faceva rientrare tra le 35 stazioni appaltanti a livello nazionale, proprio l’organismo di cui era direttore Zoccatelli. Il presidente del tribunale Alessia Silvi con i colleghi Valentina Fabiani e Pasquale Laganà, ha rinviato il processo al 15 aprile quando dopo le repliche del pm, il collegio si riunirà in camera di consiglio per decidere la sentenza. LA REQUISITORIA. All’inizio della requisitoria, il pm Gennaro Ottaviano fa una premessa: «C’è un rapporto amicale di lunga data tra la Bonfrisco e Zoccatelli». Poi entra subito nel cuore dell’accusa. «Dire che la Bonfrisco non si sia attivata per il contributo al suo compagno di partito n(Forza Italia) di allora Bendinelli, non è vero, è smentito dalle intercettazioni», ricorda subito il pm. «Grazie, grazie infinite, non avevo dubbi per l’aiuto a Bendinelli» è la frase di una telefonata intercorsa in cui la senatrice esprime la sua gratitudine all’imprenditore nel maggio del 2015. E non solo. La senatrice si è interessata anche del numero di Iban sul quale Zoccatelli doveva versare la somma, ricorda ancora il dottor Ottaviano. Che poi ci sia stato un interessamento sul tanto discusso emendamento lo dimostra un’altra intercettazione tra i due: «Dimmi se le parole vanno bene» chiede la Bonfrisco a Zoccatelli, citandogli il testo del provvedimento normativo poi, però, mai approvato. «E per la Sardegna tutto a posto, vero?», è un’altra citazione delle telefonate di Zoccatelli all’esponente del Carroccio. E alla fine il pm si chiede: «Come poteva Zoccatelli non pagare la vacanza alla Bonfrisco dopo tutto quello che ha fatto per lui? E ha pagato il soggiorno proprio mentre si stava discutendo l’inserimento del Cev tra i soggetti appaltanti in Parlamento». Per il pm poi la permanenza in Sardegna vicino alla Costa Smeralda non dev’essere andato troppo male come sostenuto dalla difesa se la senatrice al telefono ringrazia Zoccatelli «per la meravigliosa vacanza». LA DIFESA. È stato prima l’avvocato Nicola Avanzi, a ricordare che Zoccatelli, presente in aula, aveva rapporti con politici di tutti gli schieramenti politici: «Dà del tu a Renato Brunetta, aveva contatti con l’ex ministro Del Rio e altri politici del Pd». Il Cev viene costituito nel 2002 e associa 1.200 Comuni. «Come poteva la politica ignorare una realtà così estesa?», si chiede l’avvocato Avanzi. Non ci sarebbe stato nessun interesse privato per l’imprenditore villafranchese perchè le sue società sarebbero state fuorigioco in eventuali appalti della Cev, in base a due Dpcm. «Si può andare a colpire l’attività del parlamentare?», si è chiesto il difensore. E soprattutto: «Manca la prova del pactum sceleris tra i due», ha insistito Avanzi. E poi la critica alla requisitoria del pm: «Non si possono estrapolare le singole frasi nelle intercettazioni vanno inserite nel loro contesto». E la vacanza pagata alla Bonfrisco? «Si può spiegare con il rapporto trentennale tra i due oltre che tra le famiglie». Anche l’altro difensore, Vittorio Manes ha insistito sull’estraneità di Zoccatelli: «Lo dobbiamo giudicare con il codice morale o con il codice penale? Il primo dovrebbe restare fuori dalle aule di giustizia». La legge prima e la giurisprudenza poi chiedono che «sia raggiunta sempre la prova rigorosa di un patto corruttivo e in questo caso non c’è». Occorre tenere presente anche delle modalità della corresponsione della dazione di danaro. «Qui è avvenuto tutto alla luce del sole. Quella vacanza non viene organizzata da Zoccatelli» ricorda il legale. Se l’imprenditore venisse condannato, «si rischierebbe la criminalizzazione della politica. Qualsiasi forma di finanziamento privato non può essere ricondotto ad una forma di corruzione altrimenti si rischia di soffocare la politica». E per finire: «Zoccatelli deve essere assolto perchè il fatto non sussiste». La sentenza è prevista tra 6 giorni. •