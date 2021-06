Il Comune regala alberi da piantare

Il Comune distribuisce alberi gratuiti. Querce, frassini e tigli ma anche aceri, carpini, biancospino e prugnolo. Sono giovani piante e arbusti di uno o due anni di età, tutti provenienti dal Centro biodiversità vegetale e fuori foresta di Veneto Agricoltura con sede a Montecchio Precalcino (Vicenza). Dopo il successo riscontrato nel 2020, il Comune aderisce anche per il 2021 al progetto «Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana», promosso dalla Regione e dall'agenzia Veneto Agricoltura. Una iniziativa che prevede la distribuzione gratuita ai cittadini di alberi a arbusti di origine autoctona per rendere il territorio più verde e sostenibile. La procedura per il ritiro è semplice: basta registrarsi al sito https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/ (link disponibile anche sul sito del Comune) entro il primo di settembre, compilare la richiesta e indicare quali piante che si desidera mettere a dimora nel proprio spazio verde.•. L.M.