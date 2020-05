I genitori: «Si riaprano le scuole»

Una petizione che parte da un gruppo di genitori di Dossobuono e che arriva fino al governo. Passando prima da Venezia, al consiglio regionale e al presidente Luca Zaia. Il documento online, pubblicato sul sito change.org, firmato da mamme e papà, ma anche da alcuni insegnanti, ha già superato le 600 sottoscrizioni. Nella lettera, indirizzata a Zaia e consiglieri, viene fatta una precisa richiesta: mettere al centro della discussione politica la scuola. Gli organizzatori della petizione vogliono infatti che l’istruzione non rimanga, come scrivono nel documento, «imbavagliata da una mascherina». L’idea è nata da un gruppo di genitori, tutti con i figli che frequentano le elementari Locchi di Dossobuono, e in brevissimo tempo si è diffusa: segno che il tema è piuttosto sentito. «Non vediamo un progetto chiaro per la ripresa del sistema scolastico», scrivono nella lettera. «Ci preoccupa molto il silenzio che lo circonda. Sembra che la scuola sia qualcosa di minor importanza e peso: nulla si sa, nessuna idea o informazione. Pare che tutto debba ripartire, ma non la scuola». La petizione, online da qualche settimana, spiega una delle firmatarie e promotrice, Roberta Marchiori, è sì indirizzata in Regione, ma perché possa fare da sponda per arrivare dritta a Roma. E quindi al Miur, ministero dell’istruzione, università e ricerca. Nel documento si parla del difficile periodo che i ragazzi, soprattutto quelli che frequentano la scuola primaria, stanno vivendo lontano dalle loro aule. In questi mesi, si legge, i genitori hanno dovuto fare anche da insegnanti mettendo in campo, dicono, tutto quello che era nelle loro possibilità. «Ora siamo smarriti perché sentiamo parlare di tante, troppe, cose date come di fondamentale importanza, ma poco o nulla di scuola. Come se non lo fosse», aggiungono. «Con questa petizione», spiega Marchiori, mamma di quattro figli di cui una in quinta elementare, «non chiediamo che vengano riaperte immediatamente le scuole, ma che se ne parli. Vorremmo almeno che per settembre ci fossero le idee chiare, un progetto». E ancora: «Sentiamo parlare solo di come disporre gli ombrelloni, di plexiglass, di come far ripartire campionati di calcio, di distanze fra i tavoli dei ristoranti». E quindi, consci del fatto che anche nella famosa fase 2 i problemi a livello economico oltre che sanitario sono gravi, i firmatari spiegano che senza la scuola non si può parlare di una vera e propria ripresa. Per questo al consiglio regionale del Veneto chiedono che venga definito un calendario preciso («meglio una certezza oggi stravolta dalle evenienze che il nulla», scrivono). E poi: un censimento di tutti gli ostacoli e le difficoltà che impediscono di tenere gli alunni lontani della aule, per poter capire come superarle e infine che le loro istanze vengano trasferite in tutte le sedi istituzionali opportune. Il punto che toccano, e lo spiega anche Marchiori che si fa portavoce dei firmatari (a ieri erano 617), è poi la scala di valori presa in considerazione dalle istituzioni per far fronte all’emergenza. E cioè che, come viene sottolineato pure nella petizione, il diritto allo studio debba essere un elemento centrale al pari della ripresa economica. Ma c’è anche un altro aspetto strettamente collegato: «A cascata bisogna anche far fronte alla questione di chi tiene i bambini, adesso che tanti genitori torneranno al lavoro», aggiunge Marchiori. «Gentili consiglieri tutti», è la preghiera di chi ha firmato la petizione, «è tempo di assumersi le proprie responsabilità e di mettere la scuola al centro del vostro impegno». •

Nicolò Vincenzi