Grezzanella in un vicolo cieco

Sono passati sei mesi da quando l’ultimo ostacolo al proseguimento della costruzione della Grezzanella, la circonvallazione di Villafranca, è stato abbattuto. Ma nel frattempo la strada che toglierà il traffico pesante dal centro storico non ha fatto passi avanti, né si vede ombra di cantieri. L’ostacolo era, a detta della Regione, il famoso decreto del presidente dei ministri Giuseppe Conte che sanciva la riclassificazione di molte strade che sarebbero passate in capo ad Anas, accompagnate da finanziamenti per opere fino a 100 milioni di euro. Un paio d’anni fa, l’assessore regionale ai lavori pubblici, Elisa De Berti, aveva trovato un escamotage per porre fine alla storia infinita della Grezzanella: inserire la Sr 62 della Cisa tra le opere da passare ad Anas che si sarebbe accollata così anche il completamento della variante alla 62, ovvero la Grezzanella. Per un anno e mezzo si è atteso che Conte firmasse il decreto. A gennaio la firma è arrivata. Sembrava cosa fatta: la Grezzanella era dell’Anas. Nonostante gli attacchi e i dubbi dell’opposizione Pd, secondo cui quel passaggio non era affatto quello cruciale, De Berti (Lega) aveva assicurato, invece, che l’opera in questo modo sarebbe stata finanziata e canteriabile. Aveva segnalato ad Anas tra le priorità proprio il completamento della Grezzanella. Ma a quella comunicazione doveva seguire un procedimento specifico per lo «stato di consistenza delle strade», con relativo verbale, che non è stato fatto. Formalmente, quindi, Anas non ha ricevuto dalla Regione la documentazione perché le strade passino sotto la sua competenza. Né è iniziata l’eventuale procedura di costituzione di una società tra Anas e Regione: una delle ipotesi al vaglio. Anche Veneto Strade conferma che la situazione non ha fatto passi avanti. . Ora sulla situazione di impasse interviene la consigliera regionale di opposizione Anna Maria Bigon (Pd), che nel 2009 era sindaco di Povegliano quando fu posata la prima pietra del primo stralcio di Grezzanella, oggi ultimato, ma inutile: è il tracciato che va dalla rotonda della Decathlon, in uscita dalla tangenziale, all’incrocio con via Sant’Eurosia. Il secondo tratto deve andare da lì alla zona sud di Villafranca, eliminando del tutto il traffico si attraversamento dalla città. Lo si promette da decenni. «Forse in Regione pensano che altri sei mesi di attesa su trent’anni siano poca cosa», attacca ora Bigon. «Ma i veronesi sono stanchi di essere presi in giro sul completamento della Grezzanella. De Berti ha sempre detto che, con la firma di Conte, i lavori sarebbero partiti. Ma ancora una volta le cose non sono andate così. Il decreto è stato firmato a dicembre e pubblicato ai primi di gennaio, a oggi Anas però non ha ottenuto la documentazione dalla Regione per fare il passaggio delle strade». Procedimento che hanno fatto, invece, in altre Regioni dalle Marche al Lazio, dalla Toscana alla Liguria, così come in Umbria e in Campania. «La Regione ha realizzato solo il primo tratto per poi abbandonare tutto tra Villafranca e Povegliano, si deve ancora fare il verbale con lo stato di consistenza della strada. I cittadini continuano a subire traffico e inquinamento. Quanto ci sarà ancora da aspettare? La Giunta si prenda le proprie responsabilità, senza nascondersi dietro al Governo che ha già fatto quanto doveva». Il verbale per la consistenza delle strade non è ancora ultimato. Lo conferma anche De Berti che spiega: «Abbiamo avviato la procedura per la redazione dei verbali e saranno pronti entro agosto o settembre ma prima di firmarli voglio la garanzia su carta del Ministero dei trasporti e di Anas che la Grezzanella sia inserita nel contratto di programma delle opere finanziate con i 100 milioni di euro. Finora abbiamo ricevuto solo rassicurazioni verbali, ma lo vogliamo nero su bianco».

Maria Vittoria Adami