Gli scout piantano cinque platani nel parco

«Essere scout significa sapersi adeguare a tutte le situazioni», dice il capogruppo Geremy Redi mentre gli scout del Verona 8 di Castel d’Azzano formano un cerchio sul prato allargando le mani per mantenere le distanze. Hanno tutti la mascherina, ma sotto si può intuire il sorriso di chi, dopo mesi, rivede i propri compagni di viaggio dopo tanto tempo. Sabato pomeriggio per gli scout del paese è stato come ritrovarsi per completare un discorso iniziato virtualmente che però doveva concludersi con un segno tangibile: piantare cinque platani nel parco del Castello. È la prova che (si spera) il peggio è passato, ma allo stesso tempo che quanto abbiamo vissuto negli ultimi mesi non dev’essere dimenticato. «Quando i ragazzi ripasseranno di qui, magari fra dieci anni», prosegue Redi, «guarderanno queste piante e ripenseranno al periodo dellockdown, infatti, anche il mondo scout ha dovuto reinventarsi. I novanta ragazzi del Verona 8, assieme ai 17 educatori, hanno creato un mondo virtuale dove poter stare tutti insieme lo stesso. I più piccoli, i lupetti, inventavano storie che poi si raccontavano attaccati alla cornetta: una sorta di moderno telefono senza fili, ognuno da casa, per scoprire cosa di quella storia arrivava all’ultimo della fila. Per i più grandi, invece, il clan, sono stati gli incontri virtuali per trattare tematiche di attualità a tener unito il gruppo. Per il reparto, i ragazzi delle medie e primi anni delle superiori, sono state organizzate online sfide di cucina e recitazione. Sabato è stato il culmine della attività e simbolicamente sono stati piantati i cinque esemplari. «L’albero rappresenta il ricongiungersi con la natura e il tempo che scorre», prosegue il capogruppo. Per il Verona 8 questo è un anno particolare: si festeggiano i trent’anni di attività che si sarebbero dovuti celebrare con un campo estivo in Trentino. Ma, causa covid-19, tutto è stato rimandando all’anno prossimo. Canti, balli sono stati preceduti da un breve discorso di Redi: «Oggi ci stiamo ritrovando, ma in realtà non ci siamo mai persi». «In questo periodo abbiamo rinnovato il concetto di scout, ma non abbiamo mai smesso di esserlo perché sapersi adattare è nel nostro dna ed è quello che abbiamo fatto in questi mesi«. «Perché», conclude citando Robert Baden-Powell, fondatore del movimento, «essere scout vuol dire avere la capacità di guardare oltre le nuvole più nere». «Con questi nuovi 32mila metri quadrati», commenta il sindaco di Castel d’Azzano, Antonello Panuccio, «completiamo il parco del Castello che in totale conta quasi 10 ettari. E meglio non poteva essere inaugurato se non da questa significativa piantumazione a conclusione dell’anno scoutistico del gruppo Agesci del nostro paese. Grazie agli scout del Verona 8 che ci mandano questo esempio di rispetto e cura della natura». Il gruppo di Castel d’Azzano, che coinvolge anche ragazzi di Povegliano e Vigasio, ha due sedi in paese: una alla parrocchia di Azzano e l’altra al piazzale degli Atleti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

N.V.