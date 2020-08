Fu sindaco per nove anni Daniela Contri ci riprova

C’è l’ex sindaca di Vigasio in corsa alle elezioni regionali. Si tratta di Daniela Contri, che ha deciso di candidarsi come consigliere nelle file di Forza Italia. Contri, manager dell’area commerciale di un’azienda trevigiana che produce attrezzature sanitarie, ha già una consistente esperienza amministrativa. È stata infatti prima consigliere, con delega, e poi assessore nelle amministrazioni guidate da Pietro Robbi fra il 1995 ed il 2005 e, poi, per 9 anni ha indossato la fascia tricolore del paese che ha dato i natali ad Italo Montemezzi. Una volta terminata questa fase, ha deciso di abbandonare l’attività amministrativa, senza però mai allontanarsi da quella pubblica. Sposata, due figli e con un’importante ruolo professionale, Daniela Contri ha continuato ad occuparsi anche di politica. E lo ha fatto sempre con il partito di Silvio Berlusconi. «Ho creduto sin dall’inizio in Forza Italia ed ancora oggi ritengo che questa forza sia importante, per i valori sposati sia a livello nazionale che regionale e locale», spiega l’ex-prima cittadina vigasiana. «Di certo la mia candidatura vuole essere l’espressione del mio impegno e della mia coerenza nel sostenere le idee dal partito degli azzurri», aggiunge. Daniela Contri, infatti, sottolinea che per lei valgono i principi più che le prospettive di carriera politica. «Continuo ad avere la massima fiducia nel partito del quale faccio parte e, per questo, quando mi è stato chiesto se ero disponibile a candidarmi e ho risposto di si», conclude.

LU.FI.