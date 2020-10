Francesco, il santo che 800 anni fa passò dal santuario

Domani, festa di san Francesco, la comunità ricorda la tradizione degli 800 anni dalla visita del santo al santuario della Madonna del Monte. Il sacro edificio sul rialzo delle prime colline moreniche adagiate sull’anfiteatro gardesano, sarà aperto dalle 15 alle 19, a cura del comitato della Madonna del Monte, fondato nel 1981 e presieduto da Gino Melloni. A seguito della recente parziale riapertura, e della messa in sicurezza del santuario dopo nove anni perchè pericoloso per l’incolumità delle persone, solo una ventina di fedeli a turno potranno accedere al suo interno. Verso le 16 è previsto un momento di preghiera (verrà ricordato anche l’anniversario del 7 ottobre, Nostra Signora del Rosario) accompagnati dal suono delle campane che, rimesse a nuovo, tornano a suonare dopo una trentina d’anni. Se la visita di san Francesco, di passaggio qui reduce dalla Terra Snta e diretto sul lago di Garda, è sempre stata avvolta nella leggenda, non altrettanto è quella della permanenza alla Madonna del Monte dei Frati Minori, sino alla soppressione napoleonica. A testimoniarlo, con segno evidente, sullo sfondo del coro, il grande quadro raffigurante l’Assunta con San Francesco, Sant’Antonio e San Bernardino. Certificabili al santuario le visite di altri tre santi: Sant’Antonio da Padova nel 1231, San Carlo Borromeo nel 1565 e San Giovanni Calabria nel 1948. Frattanto, pare che verrà rimesso in stampa il richiestissimo libro «Il santuario della Madonna del Monte», opera dello storico locale Renato Adami, presentato in sala consiliare nel 2001 da Jean Pierre Jouvet. •

L.Q.