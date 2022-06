Folla per l'ultimo saluto a Samuele Conti, 22enne morto dopo una caduta con i pattini: «Eri una scintilla luminosa»

«Nella vita mia niente mi appartiene, tranne quegli istanti in cui noi siamo stati insieme» con queste parole, colorate su un grande striscione appeso nel piazzale della chiesa parrocchiale di Povegliano, i ragazzi del '99 hanno salutato Samuele Conti, il 22enne morto il 3 giugno in seguito alle lesioni riportate dopo una rovinosa caduta sui pattini lungo una ciclabile di Trento, città dove studiava.

Uno striscione bianco che in tanti, giovani e meno giovani, hanno voluto riempire lasciando un ricordo di Samuele, "scintilla luminosa", "un esempio" e uno sprone come ha scritto una sua amica: «Ogni volta che vorrò arrendermi ti penserò e rimanderò la mia resa all'indomani». Non solo la comunità di Povegliano, ma anche quella di Sona (dove vive la fidanzata di Samuele, Benedetta) e una rappresentanza dell'ateneo Trentino si è stretta ai familiari di Samuele.