Folla da stadio per salutare Meggiorini

Mentre il feretro viene trasportato sulle scale che portano all’abbazia, un gruppo di ragazzi srotola un lenzuolo bianco. C’è scritto semplicemente «Ciao Fabio». La firma è della curva sud del Verona. Ieri mattina ai funerali di Fabio Meggiorini, morto sabato scorso per un incidente d’auto a Pastrengo, in tantissimi si sono ritrovati per dare l’ultimo saluto al 37enne. Così tanti che l’abbazia di Isola della Scala non è riuscita, anche per le norme covid (ma sarebbe stato difficile pure in tempi normali), ad ospitare tutti. E quindi il funerale, celebrato da don Damiano Frisoni, amico della vittima, è stato trasmesso con degli amplificatori all’esterno. Sulla bara di Meggiorini sono state sistemate rose giallo e blu. Ma a ricordare la sua grande passione per il Verona c’era anche una sciarpa del tifo organizzato scaligero e la maglia giallo e nera del Tarmassia con il numero 3. Meggiorini, infatti, era il terzino della squadra amatori nella frazione dov’era cresciuto prima di trasferirsi a Isola, nel 2017, quando si era sposato con Sabrina Valencik. Ieri, all’ingresso della chiesa il gruppo alpini ha controllato tutti gli ingressi per evitare assembramenti. All’esterno, ai lati del sagrato, sono rimaste in silenzio decine e decine di persone. «Ciao fratellone, sapessi quante volte per far capire chi fossi mi è bastato solo dire che ero tua sorella. Ti conosceva mezzo mondo», ha detto Sara. Che poi ha proseguito raccontando il rapporto che Meggiorini aveva con i nipotini: «Ti sei rivelato uno zio speciale». E i ricordi: «Quando tornavi dal lavoro ti fermavi a tirare quattro calci al pallone appena sceso dal trattore. Adesso, però, veglia su di noi, sui bimbi. A mamma e papà dai forza affinché un giorno possano ricordarti con il sorriso e non più con le lacrime». Anche gli amici del 37enne hanno lasciato un ricordo. Uno di loro, a nome di tutti, ha letto un pensiero: «Fabio era una delle persone più buone che io abbia mai avuto la fortuna di conoscere. Disposto anche a soffrire in silenzio pur di non ferire gli altri». Per tratteggiarne il carattere, prima che scoppiasse un fragoroso applauso che ha spazzato via il silenzio pesantissimo, gli amici hanno detto: «Non si arrabbiava mai. Tranne quando l’Hellas giocava male o se qualcuno gli faceva un fallo da dietro. Ci hai insegnato a non arrenderci mai. Eri un fratello». A fianco dell’altare il gonfalone dell’Aido, l’associazione italiana donatori di organi. La mamma e il papà di Meggiorini, Patrizio e Mirella, assieme alla moglie Sabrina, infatti, dopo l’incidente avevano dato il consenso per la donazione dei tessuti. Ma gli atti d’amore che porteranno per sempre il nome di Fabio sono anche altri. Lui e la moglie, infatti, anni fa avevano adottato a distanza una bambina keniota, Priscilla, e proprio all’associazione che la segue sono state inviate le donazioni fatte da parenti e amici. «La vita», ha detto invece don Frisoni, «è come una partita di calcio. Grazie per la tua genuina spontaneità. Per il tuo sorriso». «Sarai sempre al nostro fianco», le parole di mamma e papà.•..