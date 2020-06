Fiera del Patrono, si lavora per un sì

Si accende una speranza per la centenaria Fiera di San Pietro e Paolo a Villafranca. Nelle maglie della nuova ordinanza regionale sulle misure anti-covid, l’organizzazione della festa - che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile e ormai archiviata - ora può trovare dei margini d’azione. Sarebbe una fiera ridotta, da svolgersi dal 20 al 29 giugno, circa, ovvero fino al giorno dei santi patroni della città, nel castello. E, forse, anche con le giostre. «Si è aperto uno spiraglio in questi giorni con la nuova ordinanza del Veneto che ci consentirebbe di non annullare la festa ma di proporne almeno un momento: sarebbe un bel segnale di ripartenza per tutti i villafranchesi», spiega l’assessore alle manifestazioni, Luca Zamperini. Il cerchio si chiuderà nella settimana in corso. Già venerdì in municipio si è tenuto un incontro tra sindaco Roberto Dall’Oca, amministratori e giostrai per capire le modalità d’azione. I luna park, infatti, si possono già svolgere, secondo il decreto del 25 maggio, e in Veneto è pronto a debuttare il Comune di Thiene nel Vicentino. Ma occorrono determinate prescrizioni che cambiano a seconda dell’attrazione. Tra i giostrai, fermi da mesi, c’è senz’altro la voglia di ricominciare. Farlo in sicurezza, però, non sarà facile sia per l’applicazione delle prescrizioni sia per i costi che dovranno sostenere. Luna park a parte, è il castello a presentarsi come luogo adatto alla fiera. L’amministrazione pensa, infatti, di riproporre il canovaccio dello scorso anno quando nelle mura scaligere aveva organizzato l’area di ristorazione con stand, tavoli, cucine e bar, e ambulanti (che già possono muoversi). «Non ci sarebbero problemi per questo settore», continua Zamperini. «La capienza massima di mille persone (è la norma per gli eventi all’aperto, ndr) si può regolamentare facilmente. Poi occorrerà garantire il distanziamento e le misure di disinfezione e sanificazione. Ed è tutto fattibile». Per quanto riguarda le giostre, invece, le riflessioni sono più complesse: «Occorre garantire varchi di accesso e uscita all’area, distanziamento tra le persone, tra giostre e tra persone sulle giostre, perché alcune dovranno dimezzare il pubblico. Occorre capire prima se i giostrai sono d’accordo e ce la fanno. E poi stabilire quali aree adibire a luna park e quante giostre si possono inserire». I proprietari delle attrazioni sono già pronti: devono monitorare che non ci siano assembramenti, garantire gel o guanti (a seconda dell’attrazione) e far mantenere le distanze. Archiviati, invece, gli spettacoli dal palco. Almeno per ora. Ma possono essere sostituiti da giochi per bambini ed esibizioni di artisti di strada. La norma è che non si creino assembramenti e che ciascuna area della fiera sia delimitata e presidiata in ingresso e in uscita. Questo renderà difficile assicurare la serata finale con la chiusura pedonale di corso Vittorio Emanuele II per lo spettacolo dei fuochi d’artificio dal castello. Ma la normativa è in continuo mutamento, in base al decorso degli ultimi strascichi dell’epidemia. Le ore di lavoro sono frenetiche, perché non manca molto e per l’amministrazione, che sembrava aver accantonato l’idea come è accaduto in tutto il Paese, ora è alle prese con «una vera e propria lotta contro il tempo», conclude Zamperini. «Prendiamo quello che si può fare. Avevamo perso la speranza e ora le linee guida regionali ci offrono uno spiraglio». •

Maria Vittoria Adami