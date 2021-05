Farmacia di Pellegrina a rischio di chiusura

Gli abitanti di Pellegrina potrebbero rimanere a breve senza farmacia: quella di via Abetone, nella frazione a sud di Isola della Scala, infatti, si sposterà in paese. La «zonizzazione» delle aree farmaceutiche di Isola è stata modificata qualche mese fa. Cambiamento che però non tocca il tetto massimo di esercizi in paese (uno ogni 3.300 residenti) che resta quindi fermo a tre. Ma l’area che comprende anche la frazione, ora, alla luce delle nuove «zone», si spinge fino al capoluogo. Il che significa che i residenti di Pellegrina sono stati «inglobati» con quelli dell’area a sud di Isola. Aprendo perciò alla possibilità di inaugurare una nuova farmacia in paese e di lasciare la frazione. La richiesta di «rizonizzazione», come conferma anche il sindaco Stefano Canazza, era arrivata in municipio dai titolari della farmacia di Pellegrina nel gennaio del 2020. La delibera di giunta, dello scorso ottobre, ha poi messo mano alle nuove aree. Il motivo, viene spiegato anche nel documento approvato dalla maggioranza di Canazza, è legata allo spopolamento di Pellegrina. «La modifica», si legge nella delibera, «aumenta l’accessibilità al servizio farmaceutico in favore del maggior numero di abitanti possibile e garantisce la collocazione degli esercizi in relazione alla distribuzione della popolazione». Di mezzo, fra il capoluogo e la frazione, c’è la nuova lottizzazione di Cà Magre che accoglierà, stima la giunta, poco meno di un migliaio di nuovi residenti. Che quindi avranno bisogno di una farmacia alla loro portata. Qui, però, si apre il capitolo dei residenti di Pellegrina che di fatto ne verrebbero privati. E per questo nell’ultimo consiglio comunale Roberto Venturi (Il centrodestra per Isola) ha avanzato dubbi sull’operazione: «Non è stata fatta una valutazione sugli effetti degli abitanti della frazione che dovranno recarsi a Isola per i servizi farmaceutici». E ancora: «Negli anni Pellegrina ha perso il medico di base e ora anche la farmacia», ha accusato il consigliere di minoranza. È stato lo stesso Venturi, poi, a ipotizzare dove potrebbe sorgere il nuovo esercizio: «A quanto risulta», ha detto durante la seduta, «la titolare (della farmacia di via Abetone, ndr) ha avviato la ristrutturazione di un immobile in via Roma, presumibilmente al civico 87, al fine di adibirlo a farmacia». «Viviamo in un mondo di libera concorrenza», ribadisce il primo cittadino. «La legge, inoltre, prevede che ogni due anni si metta mano alla pianta organica di questi esercizi. Specialmente se c’è la richiesta delle realtà interessate. Non possiamo ignorare le istanze che ci sono arrivate», aggiunge Canazza. Ma Pellegrina, come sottolinea il sindaco, non resterà scoperta. Era questa, infatti, la domanda che Venturi aveva posto in consiglio a Canazza chiedendo come avrebbe gestito la nuova mancanza nella frazione. «Non resterà sguarnita», replica ora il sindaco, «dove adesso c’è la farmacia, ci sarà una parafarmacia. Con la possibilità del servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Questa è l’intenzione che mi è stata manifestata dai titolari». Titolari che, contattati, non vogliono lasciare nessuna dichiarazione. Sono tre le farmacie a Isola della Scala. Oltre a quella di Pellegrina c’è la «Centrale», in via Spaziani, e la «Moderna», in via Garibaldi. •.