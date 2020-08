Erbè, lo spettacolo dei recital più belli a caccia di musicisti

La ripartenza culturale di Erbè passa dal Parco due Tioni dove domenica 6 settembre, alle 20.30, si svolgerà lo spettacolo musicale «Boom best of our musicals» proposto dalla «Compagnia della passione», il gruppo teatrale guidato da don Massimiliano Lucchi (per tutti don Max), parroco della Comunità pastorale di Salizzole, Bionde ed Engazzà. L’evento, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Erbè, con il contributo di Regione Veneto, Provincia di Verona ed «Europe Direct» della Commissione Europea, sarà preceduto il 5 settembre da uno speciale appuntamento dedicato ai ragazzi. «È il primo evento estivo che si tiene al Parco in epoca Covid», afferma Paola Maestrelli, assessore alla cultura, «il progetto coinvolge bambini, ragazzi e adulti e porta in scena «il meglio» di sette musical realizzati negli anni dalla Compagnia della Passione; ringrazio l’Amministrazione comunale, il Circolo Noi don Calabria di Erbè e di Salizzole e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione». E le iniziative sembrano proprio non mancare: «La novità che proponiamo», aggiunge, «è uno workshop musicale dedicato ai ragazzi che potranno essere protagonisti dello spettacolo insieme al gruppo teatrale dopo una serie di test e prove proprio per armonizzare la recitazione con la musica». L’appuntamento per i giovani che intendono provare l’esperienza di salire sul palcoscenico è fissato per sabato 5 settembre, alle 15, al Parco due Tioni dove ad attenderli ci saranno gli attori della Compagnia della Passione per accordarsi sul recital, stabilendo parti e brani nello spettacolo. Per iscriversi al workshop musicale, occorre inviare un sms o whatsapp al 347 1857042. Per partecipare allo spettacolo musicale, a ingresso gratuito, occorre prenotare il posto inviando una mail a compagniadellapassione@gmail.com oppure telefonando al 347.0303367. •

L.M.