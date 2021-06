Enrico Ruggeri gioca e batte il record della D «S’è avverato un sogno»

Nove minuti e un solo tocco di pallone. Non è stato certo un debutto movimentato per Enrico Ruggeri, «protagonista» con la maglia del Sona. Il popolare cantautore milanese in campo contro i suoi corregionali della Tritium ha comunque stabilito un record per la serie D di calcio. A sessantaquattro anni, festeggiati proprio sabato, l’autore di Mistero e tante hit di grande fama ha tenuto fede al popolare successo di «Si può dare di più». Allora sul palco dell’Ariston aveva come compagni di squadra Umberto Tozzi e Gianni Morandi, questa volta si è affidato a un campione del calibro di Maicon per compiere l’impresa e battere una scommessa con più di collega che lo avevano etichettato come un visionario nel pensare di debuttare in Quarta serie. Lui, grazie alla complicità del presidente del Sona Paolo Pradella, è riuscito nell’obiettivo, e poco importa se non ha inciso in una gara comunque decisiva ai fini della salvezza per l’undici meneghino. Per la cronaca la partita è stata vinta dalla Tritium in piena zona Cesarini. Ruggeri entra in campo ad inizio partita a chiudere la fila dei suoi compagni di squadra ma con il peso del 10 sulle spalle. «Sono un trequartista», aveva anticipato all’inizio della sfida il capitano della Nazionale Cantanti. Ma appena l’arbitro Stefano Giampietro di Pescara ha dato il via all’incontro come una lumaca Ruggeri si è sapientemente rinchiuso nel guscio protettivo di Maicon. «È un sogno per me giocare con un campione come il difensore brasiliano. La prima volta è stata nella Partita del Cuore a Torino il 25 maggio scorso, ma oggi è stata tutta un’altra emozione», ha raccontato nell’intervallo Enrico Ruggeri. «È stata un’esperienza fantastica. Ovviamente i miei ritmi non sono quelli dei compagni di squadra. Ma tutto è stato bellissimo. Prima, stare con la squadra. Vivere un sogno di una vita. Io ho giocato in grandi stadi con tanti campioni, ma mai per i tre punti. Mai in un campionato vero. Insomma c’è una bella differenza. No, vi assicurò non c’era nessuna scommessa con alcun collega cantante. A tutti loro sarebbe piaciuto fare il mio percorso, ma non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere un presidente come Paolo (Pradella ndr)». Si dice che ci fosse una scommessa con Biagio Antonacci: «Non è più venuto a giocare con la Nazionale Cantanti. So che lui era in trattative, ma di certo non ha 64 anni come il sottoscritto», ride Ruggeri. Hai toccato un pallone nei nove minuti di gara giocati. Ambivi ad essere più al centro del gioco? «Speravo di toccare almeno una volta la palla e giocarla giusta, cosa che è avvenuta. Per il resto ho chiuso gli spazi come mi ha detto il mister. Sinceramente pensavo di rimanere molto meno sul rettangolo verde, di giocare un minuto, tanto che mi sono rivolto alla panchina e ho detto “Ragazzi, se volete esco”. Mi è piaciuto molto il discorso motivazionale del tecnico negli spogliatoi, il suo inneggiare a godersi questa opportunità di essere spensierati». E infine rivela: «C’era l’impazienza del debutto, ma vi giuro che sabato notte ho dormito benissimo».•.