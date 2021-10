Emilia «vola» col sole; l’auto solare alla European solar challenge

Si chiama Emilia 4Lt e viaggia per mille chilometri, con quattro persone a bordo, a energia solare. È l’auto futuristica nata dal progetto «Onda Solare» del professore Claudio Rossi, docente di Electric propulsion systems all’università di Bologna, ma è un’auto che parla anche villafranchese. Nell’équipe che l’ha progettata, infatti, c’è Luca Biondani, 23 anni, di Quaderni, fresco di laurea in Automation engineering, corso inglese di laurea proprio all’ateneo «Alma Mater» bolognese. Biondani è reduce non solo dalla magistrale - che ha conseguito questa settimana puntualissimo sulla tabella di marcia - ma anche dall’entusiasmante gara dell’European solar challenge, l’avveniristica vetrina di auto del futuro, che si corre sulla pista del circuito di Zolder, in Belgio, nella quale ha primeggiato la innovativa Emilia 4Lt. La vettura ha vinto nella classe Challenger, ovvero quella delle auto con più posti per passeggeri.

«È la quarta macchina del progetto Onda solare, a quattro posti che a pieno carico può raggiungere i 110 chilometri orari, ma soprattutto un punto di neutralità a 55 chilometri orari», spiega Biondani. «Quest’ultimo dato è interessante perché significa che a quella velocità, sotto il sole, l’auto non consuma più energia ma viaggia appunto con il sole». La batteria, invece, dà un’autonomia di mille chilometri. L’auto è leggerissima ed è un prototipo ideato dall’équipe del professor Rossi e dall’associazione sportiva dilettantistica costituitasi attorno al progetto alcuni anni fa: Onda Solare, appunto, di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, che conta oggi un’ottantina di associati.

«A Castel San Pietro si corre una gara di veicoli spinti a mano. Durante una di queste sfide, il professore Rossi ha pensato: perché non mettere un pannello solare? E da lì è partita l’idea di Emilia che oggi ha cinque metri quadrati di pannelli sul tetto». Il progetto «Onda Solare» è oggi strategico per l’Università di Bologna perché attraverso la progettazione e la realizzazione di un innovativo ed efficiente veicolo a energia solare, ad alto contenuto tecnologico, vuole dimostrare come l’energia solare possa diventare una fondamentale fonte di energia anche per la mobilità urbana ed extraurbana, contrastando così l’inquinamento da anidride carbonica e il riscaldamento globale.