È crisi nel settore delle feste di nozze

Sta crescendo da qualche anno anche nel territorio di Valeggio, un tempo terra di matrimoni con centinaia di invitati e prenotazioni da un anno all’altro, la domanda di luoghi di particolare fascino in cui svolgere cerimonie nuziali da mille e una notte. Una domanda che vede al centro la figura del wedding planner (organizzatore di matrimoni), che fornisce una consulenza sui vari aspetti legati alla cerimonia, dall’individuazione di una location al pranzo, dalla truccatrice al gruppo musicale. Attività che nel 2019 hanno creato in provincia di Verona un indotto di 100 milioni di euro (450 in Veneto), ma che si sono scontrate, a partire dal 2020, con l’imperversare della pandemia. Così tante coppie sono state costrette ad aspettare tempi migliori. A confermare le difficoltà del settore è il wedding planner valeggiano Mirko Zago. «Nel 2020 ne avrei dovute organizzare una decina», rivela Zago, «ma non è stato proprio possibile. Per l’anno in corso sto puntando su giugno, ma bisogna considerare che alle cerimonie del 2020 si sommano quelle del 2021 e ci sono già delle coppie che hanno spostato tutto al 2022. Un bel problema organizzare in queste condizioni le tante figure che ruotano attorno a questi eventi». Sulla stessa falsariga Patrizia Di Braida, wedding planner e floral designer, che nell’ultimo anno ha deciso d’impegnarsi nel tenere corsi di formazione sull’arte floreale. «Posso capire chi decide di aspettare», sostiene Di Braida, «perché gli sposi si vedono costretti, per tutelare gli invitati, a formare tavoli da quattro persone, a eliminare il buffet e magari momenti festosi come il ballo. Inoltre le ville che solitamente si usano diventano piccole se si vogliono mantenere le distanze». Situazioni che, unite alla mancanza di linee guida, complicano la ripartenza che adesso si comincia a intravedere. Per questo Giulia Bolla, a nome della neonata delegazione veneta della Federmep (Federazione matrimoni ed eventi privati), ha proposto di «trasformare luoghi all’aperto come parchi, giardini, dimore storiche e ville in case comunali, così da poter garantire cerimonie civili valide in spazi ampi e arieggiati». Al momento le case comunali sono sei. Oltre a quelle di proprietà municipale (sala consiliare, palazzo Guarienti e castello scaligero che costano 350 euro) ci sono Villa Sigurtà, Parco giardino Sigurtà e Corte Marzago. Difficile andare oltre, perché in ogni situazione c’è bisogno di un lavoro preliminare dell’ufficio anagrafe, oltreché della presenza in loco di un funzionario. Zago è convinto che la richiesta di location valeggiane continuerà a crescere, anche per quanto possono offrire l’enogastronomia e il paesaggio. «Sono tanti i punti clou», rivela, «ma uno di quelli di maggiore effetto è la parte centrale del ponte visconteo. Spesso mi fermo lì con le coppie che guardano le cascatine e le emozioni scorrono. Un’amica italo-brasiliana s’è messa a piangere». Zago, che ha studiato canto jazz e inizialmente faceva l’intrattenitore ai matrimoni, imparando così a conoscerne i vari aspetti, ritiene che le colline moreniche siano da considerare un tutt’uno, unendo idealmente Borghetto alla vicina Castellaro Lagusello non a caso entrambi tra i borghi più belli d’Italia. Del resto i due territori s’intrecciano. «Sono molti i mantovani che vengono a sposarsi a Valeggio», dichiara Zago, «e, al contrario, i veronesi che vanno nel mantovano. Poi certo abbiamo persone che arrivano da tutta Italia e anche dall’estero». I prezzi di un matrimonio seguito da wedding planner possono partire dai 40 mila euro per salire di molto. •