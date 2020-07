Domani sera si fa teatro alla sagra

Alla sagra di San Luigi a Caselle, e per la rassegna 2020, Palco Venier-Le arti delle Terre del Custoza, domani alle 21,15, appuntamento nel parco del centro sociale con la commedia La ballata del barcaro di e con Gigi Mardegan. L'epopea dei barcari finisce improvvisamente negli anni Sessanta, col benessere e con le prime autostrade e le vite degli ultimi traghettatori si fanno leggenda popolare. In riva al Sile, Ugo, l'ultimo barcaro, ha ormeggiato la sua barca in attesa di un vento nuovo. Così la vita di Ugo si fa spettacolo, la sua barca un palco galleggiante, la sua vela un fantastico fondale e insieme una bandiera. Ingresso libero, offerto dall'amministrazione comunale; obbligo di mascherina, con esclusione dei bambini under 6. La serata è in collaborazione con Arteven, circuito teatrale regionale del Veneto. Info: ufficio cultura, 045.8971357, mail, ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it.

L.Q.