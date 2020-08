Disoccupati: italiani e con più di 50 anni

Over 50, in prevalenza italiani, e nella maggior parte dei casi con un’istruzione che non supera la licenza media. È il profilo di chi, negli ultimi tre mesi, si è affidato allo sportello attivato dal Comune di Villafranca per reinserirsi nel mondo del lavoro. Già presente in municipio, lo sportello, è stato implementato, dopo il lockdown, dagli assessorati alle Politiche sociali e del lavoro, in collaborazione con Andrea Danzi, operatore del mercato del lavoro con cui l’amministrazione collabora da tempo. Il periodo preso in considerazione va dalla fine di maggio a Ferragosto e il dato che emerge è che, in media, sono più che altro cittadini italiani, che hanno superato i 50 anni, a rivolgersi al servizio. In totale sono state 87 le persone che hanno richiesto un appuntamento – 41 donne e 46 uomini - e 68 le aziende contattate. Una trentina hanno trovato occupazione. Sono state interpellate 35 aziende private, 18 agenzie per il lavoro, nove enti di formazione, due enti pubblici e quattro per l’assistenza di persone anziane e disabili. Lo sportello è attivo gratuitamente per 16 ore a settimana, ma già dal 2021 il servizio verrà portato a 25 ore. Il dato della nazionalità rivela che sono gli italiani a chiedere questo tipo di supporto, con il 67,8 per cento del totale. Seguono poi altri cittadini europei (2,3%) mentre il 29,9 per cento sono extra Ue. Di questi, le nazionalità che prevalgono sono Marocco, seguito da Albania, Nigeria e Ghana. Per quanto riguarda il livello d’istruzione, a prevalere è chi ha conseguito la licenza media, il 44,8 per cento. Seguono i diplomati (26,4), chi ha una qualifica professionale (17,2) e i laureati, 7 per cento. Segno, questo, che i servizi dello sportello attraggono anche chi ha una formazione medio-alta, come riferisce la relazione trimestrale redatta da Danzi. Come detto la fascia d’età più coinvolta è quella fra i 51 e 60 anni, con il 31 per cento degli accessi. Segue chi ha dai 41 ai 50 anni (25,3%); dai 30 ai 40 (18,4%), come quella degli under 30, e chiudono, invece, gli over 60 con il 6,9. Risulta così che la crisi economica, accentuata poi dalle restrizioni e dalle chiusure legate al Covid-19, colpisce in particolar modo la fascia ancora troppo giovane per la pensione, ma che ha estrema difficoltà a reinserirsi. Allo stesso tempo, però, come evidenzia la relazione degli assessori Nicola Terilli e Anna Lisa Tiberio, i quarantenni stanno risentendo della crisi: molti di essi sono attualmente in cassa integrazione e alla ricerca di nuove opportunità. I dati, tuttavia, sembrano lasciar trasparire anche qualche spiraglio positivo perché dal post lockdown le opportunità di lavoro hanno registrato «una costante e parziale crescita, anche in settori come quello alberghiero e della ristorazione, in forte crisi ad inizio estate». «Il servizio», commenta l’assessore al Sociale Terilli, «dopo tre mesi è già un punto di riferimento per chi cerca un’occupazione e per gli imprenditori». E aggiunge: «La crisi occupazionale ha avvicinato anche professionalità con curriculum ottimi. Ma un dato è certo: occorre che chi cerca lavoro comprenda la necessità di continuare ad investire il proprio tempo sulla formazione». «A breve», interviene l’assessore al Lavoro Tiberio, «lo sportello si armonizzerà con quello del liceo Anti e lavorerà in sinergia con tutte le reti territoriali». È importante», conclude Tiberio, «collegare il mondo scolastico e dell’università con quello del lavoro». Per poter fissare un appuntamento in municipio è possibile inviare una mail all'indirizzo lavoro@comune.villafranca.vr.it o contattare i servizi sociali al numero di telefono 045.6339123, 045.6339180 o 045.6339177. •

N.V.