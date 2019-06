La conduttrice Delogu al castello per la manifestazione Sorsi d’autore

Sabato al castello villa Nogarola prende il via la ventesima edizione di Sorsi d’autore, manifestazione proposta da Regione veneto, Istituto regionale ville venete, Fondazione Aida e assessorato alla cultura, che unisce cultura e cibo. La prima rappresentata dal patrimonio collettivo delle ville venete, la seconda dalla tradizione enogastronomica del territorio. L’incontro, il primo di quattro, prevede infatti alle 18 la degustazione guidata da un sommelier di una selezione di vini proposta da Maeli Wine accompagnata da prodotti gastronomici del Consorzio di tutela del formaggio Asiago Dop e salumeria di Eustacchio. Alle 19 la visita guidata per adulti al castello, con servizio di interpretariato Lis, Lingua dei segni e alle 21 l’incontro con Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica che, intervistata da Luca Telese, presenterà il suo libro «Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica» che racconta con intelligenza e sincerità la sua vita in un paese dove la dislessia è ancora per molti un disturbo sconosciuto. Durante l’intervista si terranno degustazioni di vini offerti dalla cantina Le Albare appartenente al Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave e Consorzio tutela vini Valpolicella. I primi due eventi sono a prenotazione: Fondazione Aida 045 8001471 / 045 595284; l’incontro con la Delogu invece è aperto a tutti. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. •

Giorgio Guzzetti