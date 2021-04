Blitz dell’antimafia e sentenza per truffa Due arresti in paese

Doppio intervento dei carabinieri di Valeggio. I militari hanno arrestato V.F., 57enne di origini calabresi, ma residente in paese, indagato nell’ambito dell’operazione Taurus. Il secondo blitz, invece, ha portato alle manette G.F.R., 27 anni, sempre di Valeggio, anche lui di origine calabrese. I carabinieri, giovedì scorso, si sono presentati a casa di V.F. ripristinando la custodia cautelare, il carcere, dopo un’ordinanza del tribunale del riesame di Venezia che ha rigettato l’istanza presentata dagli avvocati che difendono il 57enne. La detenzione, per altro, era già stata disposta nel luglio scorso dal gip di Venezia. L’uomo, fino all’altro giorno, però, era agli arresti domiciliari prima di essere condotto alla casa circondariale di Montorio. V.F. risulta indagato assieme ad altre decine di persone a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del Ros nell’operazione Taurus, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della laguna. L’operazione, conclusa lo scorso luglio, ha portato alla luce un’associazione criminale di stampo mafioso riconducibile alla ‘ndrangheta. Autonoma e ben radicata in Veneto, soprattutto nel veronese, si occupava di numerose attività criminali fra cui estorsioni, usura, furti, spaccio e riciclaggio di denaro. Tutte con modalità tipiche del metodo mafioso. Il secondo intervento, invece, riguarda il giovane di 27 anni. Rintracciato dai militari a Valeggio, dovrà ora scontare la pena di tre anni e due mesi di reclusione nel carcere veronese. G.F.R. era stato condannato per truffa, reato commesso nel 2015 a Tolmezzo, in provincia di Udine, e per rapina aggravata in concorso. Quest’ultima, effettuata proprio a Valeggio, risale all’ottobre del 2019. •