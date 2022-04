Attacchi hacker ai Comuni, l’Anci entra in campo per «farli lavorare in sicurezza»

L’ultimo è l’attacco di queste ore ai server del ministero della transizione ecologica. L’attività di hackeraggio non risparmia nessuno, dalle aziende private alle società, fino agli enti pubblici. E questi ultimi si stanno rivelando un bersaglio privilegiato dai criminali del darkweb. Ne sa qualcosa il Villafranchese dopo l’attacco al sistema informatico al Comune di Villafranca - che sta tuttora ripristinando le postazioni negli uffici, a quasi un mese dall’incursione - e a quello di Sommacampagna di ottobre, sventato per un fatto fortuito: era in corso la redazione di un piano di vulnerabilità del sistema informatico e alcune aree erano coperte.

Al riparo Sempre dal Villafranchese arriva ora la notizia che l’Anci Veneto, l’associazione dei Comuni, ha preso in mano la situazione. Il consigliere comunale valeggiano Angelo Tosoni, già sindaco e ora membro del direttivo dell’associazione, conferma le preoccupazioni su questo fronte: «Anci Veneto ha avviato un’analisi della situazione per capire come poter essere di supporto ai Comuni», spiega Tosoni. «È ora al lavoro con la sua società partecipata, Anci Sa, che eroga servizi e fa formazione ai Comuni.

L’intento è quello di fornire degli strumenti per mettere al sicuro i sistemi e consentire ai sindaci maggiore tranquillità. Resta comunque davvero alta la preoccupazione», conclude Tosoni. «Non appena si riunirà il direttivo, il tema sarà il primo punto all’ordine del giorno».

Cryptolocker. Per Villafranca è stato un duro colpo. Il cryptolocker che ha bloccato tutti i dati dei server comunali, ha interrotto per qualche giorno le attività municipali. Il ripristino dei computer dei dipendenti è stato un lavoro lungo che prosegue in questi giorni. Nel frattempo, sul darkweb, gli hacker hanno pubblicato i dati di alcune cartelle rubate dai server. L’Attacco avviene nelle stesse modalità. Un virus viene introdotto tramite una mail nei server. Tutti i dati vengono bloccati e gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto, pena la pubblicazione dei dati rubati. Il pagamento, trattandosi di enti pubblici, non avviene e così sul darkweb vengono pubblicati i dati sensibili.

Il caso più grave è stato quello dell’Ulss di Padova: sono stati sottratti referti medici. A febbraio è toccato al Comune vicentino di Cornedo: file criptati e disservizi per giorni. Gli attacchi alle pubbliche amministrazioni sono continui. A novembre un cryptolocker è entrato tramite il computer della polizia municipale nel server del Comune di Torino. È toccato a Rivoli in Piemonte, alla Regione Lazio e a Perugia.

A Sommamcampagna. A ottobre è stata la volta di Sommacampagna. Bloccati per un giorno anagrafe, uffici e farmacia comunale. «Per fortuna stavamo procedendo con un piano di vulnerabilità informatica, individuando i punti deboli e intervenendo man mano», spiega il sindaco Fabrizio Bertolaso. «Questo ci ha protetto e non c’è stata violazione dei dati. Abbiamo fatto denuncia essendoci stata la richiesta di riscatto. Purtroppo il processo di digitalizzazione passa anche per questi rischi. I Comuni sono attaccati e anche uno piccolo può trovarsi in difficoltà»