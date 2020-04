Annullate le processioni al santuario

Le processioni al santuario della Madonna del Monte saranno tabù per i fedeli. In maggio erano infatti previsti cinque processioni al posto dell’unica tradizionale. Questo per ricordare degnamente gli 800 dalla visita, più sussurrata che dichiarata, della visita di San Francesco, di ritorno dalla Terra Santa, diretto sul lago di Garda. L’emergenza in corso farà, infatti, saltare gli inediti quattro appuntamenti nelle altrettante mattine dei primi quattro sabato di maggio: al posto della messa in parrocchiale, dalle 8 sarebbe partita la processione dei fedeli per il santuario. Quella tradizionale, invece, mai saltata dal 1988, anno della sua istituzione, era prevista per l’ultimo giorno feriale che quest’anno sarebbe stato venerdì 29. L’anno 2020 ricorda, come detto, più per tradizione che per leggenda, gli 800 anni dalla visita di San Francesco al santuario della Madonna del Monte di proprietà privata; sono certificabili invece le visite di altri tre santi: Sant’Antonio da Padova nel 1231, San Carlo Borromeo nel 1565 e San Giovanni Calabria nel 1948. La chiesa di Madonna del Monte appartiene alla storia del paese. Ha anche una valenza importante nel contesto di valorizzazione del territorio per le sue caratteristiche architettoniche, la sua storia e la sua collocazione paesaggistica. Le ultime amministrazioni comunali si sono impegnate il più possibile perché il sacro edificio abbia potuto ritornare ad essere aperto al culto e alle visite e così l’attivo, omonimo comitato sorto nel 1981. Dopo la chiusura del 17 aprile 2010 perché giudicata pericolosa per l’incolumità delle persone, rimessa in sicurezza, la chiesa è stata riaperta al culto con le dovute cautele nel maggio 2019.La tradizionale processione di fine maggio, si sarebbe snodata dalle 20,30 partendo dagli impianti sportivi per inerpicarsi per tre chilometri dove si erge il santuario ubicato sull’omonima altura a metà strada con il territorio del comune di Sona. È un appuntamento molto sentito dalle popolazione limitrofi, oltre che di Sona, anche di Caselle, Lugagnano e Bussolengo. Era la degna conclusione del mese mariano che vedeva i fedeli raggrupparsi per la recita del rosario ogni sera in chiesa e all’esterno in altre 23 occasioni, tutte saltate anche queste. •

L.Q.