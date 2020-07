Acrobazie e lirica, i talenti al castello

Una cornice così suggestiva e un palco così grande sono due combinazioni che sono capitate molto raramente nella storia del talent. L’interno del castello di Villafranca ha ospitato lunedì sera la terza tappa dei Talenti ne l’Arena, lo show itinerante del gruppo Athesis che da anni anima le serate estive veronesi. Ed è stato un grande successo di pubblico, con mille le persone. Per la prima volta, lo show si è svolto nel castello e non in piazza. Una presenza importante per un giorno feriale, perché conferma come lo show piaccia al pubblico, il quale è disposto a partecipare rispettando tutte le misure anticodiv previste. La serata è stata caratterizzata dalla grande qualità degli artisti in gara, che hanno incantato e divertito i presenti, e anche da fratelli che hanno deciso di esibirsi per la prima volta sul palco. Di alto livello la gara nella categoria canto, dove ha trionfato lalirica, un genere che spesso non si vede negli spettacoli di piazza. Alessia Panza, 22 anni di Lonato del Garda, soprano dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma, ha incantato tutti con La vergine degli angeli, tratto da La forza del destino di Giuseppe Verdi. Molto bravi anche gli altri due concorrenti in gara, che si sono presentati con due brani per nulla semplici: Luca di Mauro, addetto alle vendite e studente, con Radioactive degli Imagine Dragons; Valentina Marcazzan, impiegata, con Bella senz’anima di Riccardo Cocciante. Atletica e coinvolgente la sfida nella categoria ballo. A vincere è stata la passione del tango e del paso doble della coppia Simion e Matilde, della scuola Time to dance, che si è imposta sulla break dance di Thomas Benedetti e sull’hip hop di Davide e Letizia Torresani, fratello e sorella che per la prima volta si sono esibiti assieme sul palco. Tenerezza e grandi capacità atletiche hanno caratterizzato la gara nel varietà, che riunisce varie discipline. Si sono aggiudicate un posto per la semifinale Elisa Tenca e Bianca Olivieri, giovanissime atlete della scuola acrobatica Airone, che hanno convinto con la loro danza in omaggio a Fred Buscaglione. Ha incantato il pubblico anche Giorgia Bizzero, con le acrobazie sul cerchio aereo sulle note di Anima fragile di Vasco Rossi. Tenerezza, invece, per i fratelli Althea e Mattia Giurato, lei alla fisarmonica e lui alla tromba, che hanno interpretato What a wonderful world di Louis Armstrong. Non è mancata, ovviamente, la bellezza delle 13 ragazze in gara per il concorso di Miss Lessinia Telearena, dove sul podio solo salite ben due concittadine. Primo posto e titolo di Miss Lessinia Villafranca per Simona Calabria, 23 anni di Calvisano (Bs), impiegata amministrativa contabile che vorrebbe migliorarsi professionalmente e fare esperienze lavorative nel campo della moda. Fascia di Miss l’Arena per Chiara Cunego, 15 anni di Villafranca, studentessa al liceo delle Scienze Umane che vorrebbe diventare modella o avvocato. Terza classificata, Miss Radioverona, Adriana Rudei, 20 anni di Villafranca, studentessa universitaria in Scienze della Comunicazione, che vorrebbe lavorare nel mondo dello spettacolo come attrice o presentatrice. Quarto posto per Miss Social, con 477 like, per Francesca Bertoncelli, 19 anni di Quinto, studentessa all’istituto tecnico che vorrebbe diventare imprenditrice o commentatrice televisiva. Ospiti della serata sono state le ballerine della scuola Urban Dance Floor, che hanno partecipato al video Giovane stupida di Cesare Cremonini, con danza sui tacchi. La serata sarà trasmessa martedì 4 agosto, alle 21.15 su Telearena mentre venerdì 7, sempre allo stesso orario, andrà in onda su Telemantova. I prossimi appuntamenti in piazza, invece, sono previsti per sabato a Nogara e, il giorno successivo, a Bussolengo. •

Laura Bronzato