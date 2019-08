«Volevamo la storia» Il libro di Gaburro dedicato all’impresa

Marco Gaburro, l’allenatore-scrittore del Lecco, presenterà il suo ultimo libro Volevamo la storia (Teka edizioni), domani alle 18 in sala civica nell’ambito delle manifestazioni della Sagra di San Lorenzo. «Questo», spiega il mister, «è il racconto della cavalcata della Calcio Lecco 1912 tornata in serie C nel recente campionato 2019, con cinque giornate di anticipo, dopo l'ultima stagione tra i professionisti nel 2011-2012. Ho pensato che sarebbe stato bello mettere nero su bianco non tanto la cronaca, ma le mie impressioni su un’annata calcistica straordinaria, vissuta con tutta la città, per lasciare in un documento le mie impressioni. E così è nato un lavoro semplice che può interessare non solo i tifosi, ma anche chi nel mondo del calcio è semplicemente curioso di capire come sono andate le cose, che dinamiche si nascondono dietro una stagione irripetibile». Il libro è anche un modo per l’autore di ripercorrere il suo cammino nel mondo calcio dalle giovanili del San Lorenzo di Pescantina alla Poggese, dalla serie C a Portogruaro ai successi degli ultimi anni. •

L.C.