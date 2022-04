Volargne-Verona in bici. L'appello di Dolcè: «Si completi il percorso»

Da Volargne a Verona in bicicletta, lungo la riva sinistra dell'Adige, passando per Domegliara, Pescantina e Parona. Come completamento della CiclAdige nel comune di Dolcè, 26 chilometri frequentati da una media di 100mila ciclisti l'anno, e come collegamento naturale tra Valdadige, Valpolicella e città di Verona. Pedalando dalla Chiusa di Ceraino al ponte di Castelvecchio tra ville, vigneti, paesaggio fluviale. Senza contare che la CiclAdige a nord è già collegata con la pista Adige-Sole nel Trentino, a sua volta proiettata verso l'Europa.

Ente capofila

«Dolcè sta spronando i Comuni della Valpolicella interessati da questo percorso», spiega il sindaco, Massimiliano Adamoli. «L'obiettivo è individuare un ente capofila per l'intero progetto per procedere con studio di fattibilità e richieste di fondi». Lui, da ciclista incallito, è un sostenitore della mobilità ciclabile. E non molla l'osso. In attesa di sviluppi sta mandando avanti riguardo la CiclAdige sia una nuova tranche di manutenzioni per 160mila euro che il progetto del ponte ciclopedonale sull'Adige tra Ceraino e Rivoli. Un'opera strategica di raccordo tra Valdadige, Valpolicella, entroterra gardesano fino al lago. Attesa da decenni, da camminatori e ciclisti. «Siamo pronti ad andare in gara per le sistemazioni lungo il percorso e l'iter per il ponte è ben avviato», conferma Adamoli. «Dopo la delibera della giunta di Rivoli procederemo anche noi con il progetto esecutivo e la gara per la costruzione. Conto che i lavori siano appaltati entro quest'anno». Se la strada è spianata, su questo fronte, non lo è altrettanto per i successivi 25 chilometri fino a Verona. La Fiab-Amici della bicicletta di Verona sta facendo la sua parte: domenica 3 aprile sono stati 160 i ciclisti alla manifestazione organizzata a livello regionale per far conoscere il parco ciclistico di Valdadige e Valpolicella e chiedere il completamento della ciclovia della sinistra Adige. Hanno pedalato, ammirato bellezze e incontrato amministratori per discutere intenzioni e progetti. L'intesa c'è tra Adamoli e gli omologhi sindaci della Valpolicella, che si stanno confrontando da due anni almeno. Il percorso lungo l'alzaia del fiume è già in larga parte predisposto e percorribile in mountain bike, con qualche accortezza. Eppure il tutto si è un po' arenato.

Dalle parole ai fatti

«La condivisione politica c'è, è vero, ma non basta», spiega Adamoli. «Occorre un Comune capofila, un ufficio tecnico che si metta al lavoro. Ma sono tutti oberati da altre pratiche, pieni di scadenze, con poco personale che lavora spesso in emergenza. È un momento non facile. Io non demordo, però. E sono convinto che la Regione sarà disponibile a valutare l'opera e a sostenerla, visto che coinvolge molti territori. Il Genio civile già spinge perché la ciclabile si faccia».

Ci conta la Fiab di Verona, alla luce pure del successo della manifestazione con adesioni da Belluno, a Treviso. I partecipanti hanno ricordato alle istituzioni una duplice necessità: far conoscere meglio il parco ciclistico già costruito - tabellato, dotato di un sito internet e di una nuovissima mappa cartacea - e completare la ciclovia sulla sinistra Adige. Tra una tappa e l'altra si sono fermati a parlare con i sindaci di Dolcè, San Pietro in Cariano, Negrar e Pescantina. «Puntando sul cicloturismo questi territori già frequentati avranno la possibilità di essere vissuti con soddisfazione anche da un target turistico di qualità, sia per capacità di spesa che per basso impatto ambientale», spiegano il presidente degli Amici della bicicletta, Corrado Marastoni, e lo storico socio referente per quest'area, Marco Tosi. «L'augurio è che le dichiarazioni d'interesse e d'impegno raccolte durante la giornata vengano presto confermate da azioni concrete delle amministrazioni».