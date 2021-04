Viticoltura sostenibile, parte il ciclo bis di videoconferenze

Secondo ciclo di conferenze online, dal 6 aprile all’11 maggio, della serie «Valpolicella - Verso una viticoltura sostenibile a tutela dell’uomo e dell’ambiente». Sulla scia del successo ottenuto dai sei incontri del primo ciclo (12 gennaio-23 marzo) seguiti in media da 150 persone tra cui operatori del settore vitivinicolo, studenti e cittadini, l’assessorato all’ambiente e la Consulta all’ambiente del Comune di San Pietro in Cariano tornano alla carica proponendo altri sei webinar. E lo fanno in collaborazione con il corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche dell’Università di Verona, corso che ha sede a San Floriano a villa Lebrecht. A partire dal 6 aprile dunque, per sei settimane, chi desidera potrà ascoltare le esperienze in tema di qualità, sostenibilità e innovazione dei ricercatori e docenti dell’ateneo scaligero. Gli incontri si terranno il martedì, alle 18.30, e dureranno un’ora circa. Il 6 aprile i professori Maurizio Ugliano e Roberta Capitello daranno inizio al nuovo ciclo parlando di «Identità e tipicità dei vini della Valpolicella, tra tradizione e nuovi orizzonti». A seguire si affronteranno temi come protezione della vita, economia circolare e filiera vitivinicola, cambiamenti climatici, microorganismi e terroir, risposte della vite all’ambiente. La partecipazione è libera, ma occorre registrarsi. Iscrizioni online, al link https://www.gotostage.com/channel/comunedisanpietroincariano. Ulteriori informazioni su sito e pagina Facebook del Comune, dove sono disponibili anche i video degli incontri precedenti. «L’iniziativa vuole contribuire ad allargare la visione sulla sostenibilità ambientale, che coinvolge tutti i cittadini, in special modo le giovani generazioni, senza naturalmente escludere i professionisti del settore», spiega l’assessore all’ambiente di San Pietro, Luca Bonioli. «Con questa seconda serie di appuntamenti abbiamo coinvolto i docenti del corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche che ha sede nel nostro territorio». A questo punto spera di ripetere il successo del primo ciclo e, continua, «potrebbe essere interessante per i nostri studenti dell’Istituto agrario Stefani-Bentegodi conoscere i loro possibili futuri docenti, ponendo loro domande in diretta». AGGIUNGE il professor Ugliano, presidente del corso di studi: «Interpellati dall’assessore, abbiamo accettato con grande piacere l’invito a proporre i contenuti che fanno parte delle nostre ricerche», sottolinea. «Partendo dal vino e dal consumatore percorreremo a ritroso il percorso verso la vite, in una chiave anche di economia circolare e bio-risorse. Il dipartimento di Biotecnologie, che esprime il nostro corso di studi, ha vinto nel 2018 un progetto di eccellenza del ministero dell’ Università e della ricerca nell’ambito della chimica verde. Per noi questo dimostra che qualità, tipicità e sostenibilità possono e devono essere declinati insieme, nell’interesse di consumatori e comunità, nell’ottica del Green Deal europeo». •