Viale Rizzardi, ora si cambia Senso unico per evitare il caos

Basta caos in viale Rizzardi, basta auto che accostano lungo la strada per far accedere al volo pazienti o accompagnatori al nuovo ingresso unico dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria posto a metà viale. Basta intralci alla circolazione e situazioni di potenziale pericolo. Scattano dopodomani, mercoledì 9 settembre, le modifiche alla circolazione stradale in centro a Negrar capoluogo decise dall’amministrazione comunale guidata da Roberto Grison in accordo con l’ospedale negrarese. Modifiche pensate e volute per cercare di porre fine ad alcune criticità al traffico cittadino emerse quest’estate, dopo l’apertura e messa in funzione al Sacro Cuore Don Calabria della palazzina che funge da accesso a servizi, prenotazioni e uffici ospedalieri. La modifica principale riguarda viale Rizzardi, che diventa a senso unico a scendere, cioè dal Pronto Soccorso all’Ufficio postale di Negrar. In direzione contraria, in una corsia riservata, potranno percorrerlo pochi autorizzati: frontisti, ambulanze e auto dirette al Pronto soccorso, fornitori e malati oncologici muniti di pass per il parcheggio interno dell’ospedale. All’inizio del viale, arrivando dalla strada provinciale 12 dell’Aquilio e dalla rotatoria con la meridiana, ci sarà un breve tratto a doppio senso aperto a chi deve recarsi nel parcheggio privato delle poste oppure in quello comunale vicino all’ingresso dell’ospedale. Insomma, soprattutto i primi tempi, tra nuovi cartelli, sensi di marcia consentiti ed eccezioni bisognerà prestare in viale Rizzardi parecchia attenzione. Si cambia anche in via Donatori di sangue, a fianco del municipio, oggi a senso unico: da mercoledì la strada viene pedonalizzata e sarà dunque ad uso esclusivo di chi a piedi vorrà o dovrà districarsi tra ospedale, negozi, uffici comunali e altri servizi del centro. Per quanto riguarda i parcheggi, infine, sono stati decisi cambiamenti in piazzetta San Martino e in via Salgari. Nella prima il numero di stalli diminuisce, ma soprattutto i posteggi saranno utilizzabili solo da taxi in servizio e autorizzati. In via Salgari, invece, gli stalli blu lungo la strada potranno essere usati so da chi si reca al Pronto soccorso del Sacro Cuore. Tutto il piano, sottolinea il sindaco Grison, viene messo in atto in via sperimentale e sarà testato per un periodo. «Al termine di questo periodo, se sarà necessario, si apporteranno rettifiche», afferma Grison. •

