Unesco, Valpolicella al bivio

La Valpolicella in gara per entrare nei siti riconosciuti dall’Unesco. E fin qui coro unanime, tutti d’accordo sul valore del territorio e sulle opportunità derivanti dal riconoscimento. Ma sono tante le catalogazioni previste dall’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura. E di conseguenza sono tanti gli iter che attori del territorio e forze politiche possono avviare per centrare l’obiettivo. Sì, ma quale obiettivo? Se la Valpolicella vuole entrare a far parte del patrimonio immateriale dell’Unesco deve imboccare un percorso, a favore del quale in questi anni si sono già pronunciati e spesi enti locali e rappresentanti del mondo del vino. Al punto che già nel gennaio 2020 una mozione votata in consiglio regionale ha impegnato la Giunta di Zaia a garantire ogni sostegno e il finanziamento necessario alla redazione dei dossier e all’ottimale presentazione della candidatura a patrimonio dell’Unesco delle tecniche di appassimento dei vini Amarone e Recioto, con relativa valorizzazione dell’area di produzione vinicola della Valpolicella. Ma se si opta invece per il patrimonio storico culturale, come hanno fatto altri territori vitati e come ha lasciato intendere il consigliere regionale della Lega Marco Andreoli a seguito dell’incontro il 7 maggio con l’assessore regionale ai Beni ambientali e culturali Cristiano Corazzari, la strada è un’altra. E dunque? Un eventuale cambio di strategia da parte della Regione Veneto suscita la reazione immediata dei deputati veronesi del Partito democratico Diego Zardini e Alessia Rotta, che sono dal 2016 tra i principali sostenitori della proposta d’iscrizione del metodo dell’appassimento di uve Valpolicella nel patrimonio immateriale dell’Unesco. «Cambiare strategia si può, per chiedere l’iscrizione nel patrimonio dell’Umanità storico culturale dell’Unesco», dicono. «A condizione però che sia il territorio a chiederlo e non sia la decisione di due o tre persone a Palazzo Balbi». «In primis devono essere coinvolti i Comuni, in particolare il Consorzio di tutela, la Cantina sociale di Negrar e il Comune di Negrar che per primi ci hanno pensato e lavorato, così come gli altri stakeholder del territorio. Senza il benestare di questi soggetti, qualsiasi percorso di riconoscimento perde valore e rischia di mortificare gli operatori e l’intero territorio». Sulla necessità e volontà di avviare un confronto proficuo con le amministrazioni comunali, cittadini e aziende, del resto, si è espresso a favore lo stesso Andreoli annunciando che «solo da questa spinta dal basso nascerà il dossier da presentare al ministero dei Beni culturali e all’Unesco». Pronti a ribattere Zardini e Rotta. «Evitiamo di soffermarci sulle responsabilità della Regione di aver lasciato in freezer la proposta per cinque anni, occupandosi solo di mandare avanti quella delle Colline del Prosecco», affermano i deputatati veronesi. «Preme sottolineare l’enorme differenza tra paesaggio culturale e patrimonio immateriale». «Noi restiamo convinti che il metodo dell’appassimento di Recioto e Amarone costituiscano un unicum che, come tale, debba essere valorizzato. Per questo avevamo ipotizzato la richiesta d’iscrizione nel patrimonio immateriale, che avrebbe la garanzia dell’assoluta unicità del percorso, dato che nessun altro territorio vitivinicolo ha intrapreso questa via. Peraltro la procedura potrebbe essere più veloce e snella, essendo molto più sgombra di richieste rispetto alla proposta del patrimonio storico e culturale, ottenuta da tempo anche da diversi altri territori a noi vicini». E se ora la Regione Veneto, nel riprendere in mano il dossier Valpolicella - Unesco, stesse valutando un cambio di strategia? «Siamo i primi a dire che va bene e non abbiamo alcuna preclusione in merito», rispondono Zardini e Rotta. «Certo prima di farlo bisogna mettersi d’accordo con chi lavora, produce e fa conoscere al mondo gli straordinari vini di questa zona. Quindi in primo luogo sentiamo come la pensano il territorio e gli amministratori della Valpolicella». «Crediamo che un dibattito pubblico sul tema possa essere salutare, aiutandoci a definire meglio le idee. Sapendo che, qualsiasi sia la decisione finale, saremo poi tutti uniti nel lavoro finalizzato a ottenere la candidatura prima e il riconoscimento Unesco poi», concludono i due esponenti del Pd. •.